Doctor Bayter, promotor de la dieta keto: “Uno puede alimentarse para sanarse”

Jaclin Campos

jaclin.campos@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Como médico intensivista, a Jorge Bayter le tocó ver a muchas personas caer vencidas por la enfermedad. Pero, cuenta el colombiano, un día se cansó de observar a tanta gente morir por males prevenibles.

Así, en resumidas cuentas, se inició su cruzada en defensa de una alimentación saludable y, más específicamente, de la dieta cetogénica o dieta keto, que se basa en el consumo de grasas y proteínas mientras restringe los carbohidratos.

Doctor Bayter (doctorbayter.com), como se le conoce en las redes sociales, donde acumula más de un millón de seguidores, estima que el 97 % de las enfermedades tiene origen metabólico y, por tanto, se asocia con la alimentación.

Para combatirlas, entonces, habría que empezar por controlar lo que entra por la boca.

“Uno puede alimentarse para sanarse porque nuestro cuerpo es una máquina perfecta hecha para sanarse”, dice el galeno.

El problema es que la mayoría de las personas come por placer, o para saciarse, y no toma en cuenta lo mejor para su organismo.

¿Y qué es lo mejor? De acuerdo con Bayter, que estuvo en el país para impartir su conferencia “Implacable: el poder de la muerte”, hábitos alimenticios que, como la dieta cetogénica, popularmente llamada keto, devuelvan al ser humano a “su estado natural”, caracterizado por bajos niveles de insulina y de hormonas del estrés y por la capacidad de transformar la grasa corporal en energía.

“Esa grasa que acumulamos no la acumulamos para enfermarnos -explica Bayter-, la acumulamos para usarla; el problema es que la gente no la usa”.

Los carbohidratos se yerguen, desde su óptica, como los grandes villanos. Estos son azúcares, y los azúcares constituyen la energía del cuerpo. Al consumirlos en exceso, el cuerpo almacena el excedente en forma de grasa.

Por eso, señala Bayter, en países como República Dominicana, donde se suelen incluir uno y dos carbohidratos en cada comida, abundan el sobrepeso y la obesidad.

Al eliminar de las comidas los hidratos de carbono, como ocurre en la dieta keto, se induce al cuerpo a entrar en cetosis, estado metabólico en el cual este utiliza sus depósitos de grasa para producir la energía que necesita.

Para que una dieta se considere cetogénica la persona debe consumir menos de 20 gramos de carbohidratos al día.

Errores respecto a la dieta keto

Si bien se ha puesto de moda en años recientes, la dieta cetogénica tiene un siglo de historia. Se aplicó en la década de 1920, con resultados favorables, para reducir las convulsiones en niños epilépticos.

A pesar de su larga historia, en torno a ella persisten algunos errores e ideas equivocadas.

Error común es pretender aplicar la alimentación keto solo en parte. “O lo haces bien o mejor no lo hagas”, expresa el autor del libro DKP: Dieta keto perfecta (Diana Colombia, 2022).

Aclara, por otro lado, que quienes hacen la dieta cetogénica no ingieren un exceso de grasa, aunque sí una gran proporción, y que tampoco consumen todo tipo de grasa.

“No todas las grasas son buenas”, alerta. Son buenas “las grasas que me da la naturaleza, no las hechas por el hombre. Lo que me da la naturaleza me sana; lo hecho por el hombre le da dinero a las industrias”.

El médico dice que la dieta keto sí es sostenible a largo plazo. Él, asegura, lleva 14 años siguiendo este régimen.

Exhorta a no dejarse influenciar por el marketing que trata de vender productos keto friendly, cuando, en realidad, para preparar una comida keto basta con emplear ingredientes naturales, no procesados, disponibles en cualquier mercado o carnicería.

Qué comer y qué no

Los carbohidratos o hidratos de carbono (harinas, arroz y otros cereales, así como tubérculos y víveres) no tienen lugar en la dieta cetogénica.

Por el contrario, se alienta a consumir grasas naturales (grasa de cerdo, piel del pollo, piel del pescado, mantequilla, aceite de coco, aceite de oliva…), proteínas (todo tipo de carne y pescado) y verduras.

“Las verduras son nuestros carbohidratos y las hemos olvidado”, indica Bayter. “No suben el azúcar en sangre y te dan la energía para vivir”.

¿Tiene la dieta cetogénica alguna contraindicación?

En opinión del especialista, un paciente muy enfermo, “que independientemente de lo que haga, se va a morir”, no se beneficiaría de introducir este radical cambio en sus hábitos alimenticios.

“Si tienes cirrosis, falla renal y estás en diálisis, si tuviste un infarto y tienes las arterias tapadas, ¿ya para qué hacer dieta cetogénica?”.

