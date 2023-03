Templete en la Montera y Gastronomía en Callao

Carmenchu Brusíloff

Madrid, España

¿Esa es la calle Montera? ¡Qué cambio!’ Es mi exclamación cuando desde la calle Fuencarral me dispongo a cruzar la Gran Vía hasta la calle Montera por un paso de peatones de un ancho extraordinario, novedoso para mí.



Es que por la pandemia dejé pasar un par de años sin viajar a España Así descubro, al volver con mi hijo Alexis en el 2022, que, a la entrada de la estación del metro Gran Vía en la calle Montera se levanta un templete con un arco de medio punto. Reproduce el antiguo que aquí estuvo entre 1920 y 1970.

En cuanto a la gran marquesina traslúcida está construida de vidrio y acero. La estación tiene 25 metros de profundidad. De haber entrado a su vestíbulo principal, que con la actual ampliación cuenta con 2,000 metros cuadrados, hubiera visto el mural de cerámica que está en él instalado. Conforme la información de Metro Madrid, ‘representa el templete original de acceso a la estación diseñado por Antonio Palacios, una obra del artista Miguel Durán-Loriga, de 2.12 metros de alto y 6.48 metros de ancho, con más de medio siglo de vida’. (Durán-Loriga fue arquitecto y ceramista, fallecido en 1979. Pero de ese mural me entero mucho después). En el interior de la estación hay un espacio dedicado a la exposición de restos arqueológicos descubiertos al ampliar la estación y artículos de la Guerra Civil, ya que sirvió de refugio en esa época.

Al deambular por el entorno me llevo otra gran sorpresa. ¡No hay prostitutas! O, al menos, no saltan a la vista. Es que a esta peatonal calle Montera se la consideraba como el ‘punto negro de la prostitución’: mujeres recostadas con desfachatez de las fachadas de algunos edificios, o acercándose a quien pudieran pensar sería su próximo cliente, incluso sin tomar en cuenta que anduviese acompañado. (De esto fui testigo años atrás cuando mi hijo mayor, Ángel, y yo caminábamos por el lugar). Lo que empero me asombra (¿estaré muy anticuada?) es que entre las tiendas haya una Cannabis Shop Amsterdam que ofrece dulces y otros bocadillos. Imagino que hechos con el polvo de esta planta. También hay un local de ‘Piercing’ y un ‘Zapshot Outlet’. No sé por qué los nombres están en inglés.

Gourmet Experience

Desde Montera, Alexis y yo caminamos por la Gran Vía hasta Plaza Callao para tomar un helado en Amorino.

Está en el noveno piso del edificio de El Corte Inglés en la calle del Carmen, donde funciona Gourmet Experience con varios locales de comer y beber. A través de sus ventanales se distingue una vista de esta zona.