¿Qué es la hiperplasia prostática benigna o HPB?

Pablo Mateo

Santo Domingo, RD

Es una enfermedad común en la que la próstata crece más de lo que debería, hasta el punto de bloquear el flujo de orina. También se le llama agrandamiento de la próstata. Si bien la próstata suele tener el tamaño de una pelota de golf, en los hombres adultos puede llegar a ser tan grande como una naranja. Aproximadamente 50-60 % de todos los que tienen edades entre 51 y 60 años tienen HPB y a los 80 años el 90 % tendrá algún grado de HPB.

Señales para prestar atención

La gravedad de los síntomas en las personas que tienen agrandamiento de la próstata varía, pero tiende a empeorar gradualmente con el tiempo. Los signos y síntomas comunes de la hiperplasia prostática benigna incluyen:

• Salida involuntaria de la orina

• Sangre en la orina

• Necesidad frecuente o urgente de orinar

• Mayor frecuencia de micción por la noche (nocturia)

• Dificultad para comenzar a orinar

• Chorro de orina débil o un chorro que se detiene y comienza

• Goteo al final de la micción

La debida atención

La hiperplasia prostática benigna es benigna. Esto significa que no es cáncer, ni conduce al cáncer. Incluso así, la HPB y el cáncer pueden coexistir al mismo tiempo. Es posible que la BPH en sí misma no requiera ningún tratamiento, pero si comienza a causar síntomas, el tratamiento puede ser necesario. Si no puede orinar en absoluto (llamado retención) o si tiene insuficiencia renal, se requiere atención urgente. Pero, otros síntomas como un chorro de orina débil o la necesidad de pujar o esforzarse para poder orinar algunas veces pueden ser tratados con medicamentos.

Cuándo operar

Si se toma la decisión de tratar el crecimiento de la próstata, la decisión dependerá de la gravedad de los síntomas, la extensión del daño al tracto urinario y la salud general del paciente. Si los síntomas son escasos y no afectan la calidad de vida del paciente, puede que no sea necesario ningún tratamiento. Situaciones que requieren una inervación quirúrgica, o un tratamiento con Rezúm (vapor de agua) son:

• Vaciado inadecuado de la vejiga que resulta en daño a los riñones

• Incapacidad total para orinar después de una retención urinaria aguda

• Incontinencia por sobrellenado o aumento de la sensibilidad de la vejiga

• Piedras en la vejiga

• Orina residual infectada

• Hematuria severa recurrente (sangre en la orina)

• Síntomas que preocupan al paciente lo suficiente como para disminuir su calidad de vida.