“No defrauden a su familia”: Policía oficia graduación récord de 3,048 nuevos agentes

La Policía Nacional ofició la graduación más numerosa en su historia mediante la investidura de 3,048 nuevos agentes, a quienes se insta a no defraudar a sus familias y velar por proteger a la ciudadanía.

“Ustedes al ver sus rostros hoy en día acá, representan a todos los ciudadanos de República Dominicana. Por favor, no los defrauden nunca. No defrauden a su familia, no defrauden a sus instructores”, exhortó Luis Ernesto García Hernández, comisionado de la Reforma Policial.

Con la investidura, el cuerpo del orden establece en un 20.32% de avance la meta de incorporar nuevos miembros al servicio de la seguridad ciudadana para el año 2028, contenida en el Plan 20,000 del Gobierno dominicano.

La ceremonia fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, quien invitó a los graduandos a inspirar a través del respeto, en lugar de infundir temor y amenazas, como parte de su compromiso.

Llamó a los nuevos oficiales a forjar “una policía que inspire respeto, no temor, que represente protección y no amenaza. Y ustedes, con su compromiso, con la disciplina y con la vocación de servicio, serán quienes hagan de esa visión una realidad en cada rincón del país”.

Durante el acto celebrado en el coliseo de boxeo Carlos -Teo- Cruz también participaron la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director ejecutivo de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, los cuales, aun realizando entrega de títulos a estudiantes meritorios, no ofrecieron discursos.

“Tenemos la confianza y la esperanza de seguir patrullando las calles de manera organizada, con más tecnología, con mejor movilidad, con mejor entrenamiento, con mejores habilidades y abordaje al ciudadano”, dijo García Hernández sobre la representatividad de los oficiales.

La graduación enviste a las promociones números 143 “Francisco del Rosario Sánchez” del campus Gaspar Hernández; 144 “Gregorio Luperón” de San Isidro; 145 “Emilio Prud’Homme” de Gaspar Hernández; y 15 “Gaspar Polanco”.

A ellos, la vicepresidenta recordó que “ustedes son lo que representan la verdadera esperanza de millones de dominicanos que anhelamos y merecemos un país más seguro, más justo y más solidario. Recuerden siempre que el uniforme que hoy visten no nos separa del pueblo, al contrario, los une al pueblo”.

Los nuevos agentes fueron asignados estratégicamente a unidades como el Servicio Preventivo, Digesett, Politur, Dicrim, Inteligencia, Asuntos Internos, entre otras dependencias.