Privacidad: aprende cómo blindar tus datos sensibles en línea

Santo Domingo

Este 28 de enero es el Día Internacional para la Protección de Datos Personales, una fecha que busca concientizar sobre la importancia de proteger y promover el derecho a la privacidad de la información de las personas.

Sin embargo, uno de los retos que aún existen para garantizar esto es la falta de conocimiento entre los usuarios sobre los riesgos que corren sus datos y cómo blindar su información en Internet. Es más, un estudio de Kaspersky revela que el 35% de los usuarios latinoamericanos ni siquiera sabe cómo se recopilan sus datos en línea. Desafortunadamente, el desconocimiento conlleva al mal manejo de los datos personales, ya sea con consentimiento o de manera involuntaria.



Por ejemplo, una encuesta de la misma empresa de ciberseguridad reveló que el 39% de los internautas latinoamericanos proporciona sus datos personales a cambio de descuentos o cupones, sin verificar si estos son reales o se trata de una estafa.



El mismo estudio también dio a conocer que la mayoría de los usuarios (76%) estaría abierto a publicar información comprometedora a cambio de algún beneficio o pago y que más de un cuarto (28%) comparte información sensible en redes sociales.



Expertos de Kaspersky advierten que el mal resguardo de la privacidad, que va de la mano con la cultura de compartir de más en línea, puede culminar en consecuencias importantes para los usuarios, como el doxing, la práctica de hacer pública y subir a Internet la información privada de una persona (nombre, datos personales, información financiera, dirección, etcétera), y la venta de datos personales en los mercados clandestinos en la web.



“El doxing ocurre cuando una persona recopila y comparte información privada sobre otra persona en línea sin su consentimiento, para avergonzar, herir o poner en peligro al objetivo. Cualquier persona puede ser víctima del doxing ya que no se basa en la popularidad, posición económica o el rol que el objetivo desempeñe en la sociedad. Es más, el atacante puede ser un desconocido, o alguien que busca tomar alguna ventaja personal, desee perjudicar a la víctima o hasta un admirador/a secreto”, alerta Fabio Assolini, director del Equipo de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.



“Antes de publicar información personal, especialmente en redes sociales, es recomendable que los usuarios consideren cómo el contenido que comparten en línea puede ser interpretado y utilizado por otros. La cautela y la prevención, especialmente cuando se trata de información sensible, son muy buenos aliados”.

Para conmemorar el Día Internacional para la Protección de Datos Personales, Kaspersky comparte las siguientes recomendaciones para que los usuarios tomen las riendas de su privacidad:

Infórmate y no subestimes los riesgos de tu información en línea

Conoce el marco legal, las instituciones y herramientas que existen para garantizar el derecho a la privacidad de los datos en tu país, así como los riesgos de compartir información sensible en Internet que puede ocasionar el robo de tus datos confidenciales. Al respecto, los expertos alertan sobre la venta de esta información en la Darkweb y su uso para abrir registros indebidos en plataformas o en fraudes reales, lo que demuestra que las repercusiones de una estafa digital afectan a la vida off y online de las personas.

Crea contraseñas únicas con protección reforzada

Los servicios de gestión de contraseñas no solo ayudan a almacenarlas, sino que también generan claves fuertes y únicas para cada servicio en línea, y el usuario sólo tendrá que recordar la contraseña principal.

Utiliza la doble autenticación

Para reforzar la protección de la información sensible, es importante activar la autenticación de 2 factores en aquellas apps o sitios que así lo permitan, pues esto añade una capa de seguridad adicional. Utilizando este método, los estafadores no podrán entrar a las cuentas en línea sin tener acceso al segundo código (que puede enviarse por SMS, por ejemplo). La doble autenticación es también una protección adicional en caso de una filtración de contraseñas.

Configura los permisos de las apps

Siempre verifica la configuración de permisos en las aplicaciones que usas para minimizar la probabilidad de que tus datos sean compartidos o almacenados por terceros, y más allá, sin tu conocimiento.

Lee completamente los términos y condiciones de las páginas web

Uno de los riesgos potenciales en Internet es aceptar los términos y condiciones de los sitios web sin haberlos leído antes, ya que puedes pasar por alto cuál es el nivel de seguridad que te proporcionan al confiar tu información personal, así como contraseñas, que probablemente utilices en otras cuentas. Leer detenidamente y conocer el tratamiento de los datos podrá salvaguardar tu información.