La salud mental y el año 2023

Carmen Virginia Rodríguez

Santo Domingo, RD

Creo que muchos estarán de acuerdo en pensar y ver que el tema de salud mental ha cobrado una relevancia importante a partir de lo que vivimos en 2020 y estamos viviendo hasta la fecha. Se ha puesto hasta de moda el ir al psicólogo o ser psicólogo, especialmente, clínico.

Se habla de la regulación de la profesión y hay hasta quejas por la deficiencia, sobre todo en el sector público. En estos dos últimos puntos, la regulación y quejas por la deficiencia, es importante que se sepa que existe una ley sobre salud mental, la ley 12-06, del año 2006, la cual, en todos sus artículos, explica muy bien cómo debe ser ejercida la profesión, y cuáles son los deberes y derechos tanto de los pacientes como de los profesionales que ofrecemos dichos servicios.

Habla del presupuesto que debe ser destinado a ello, ahora la gran pregunta: ¿Se cumple?, ¿los recursos para atender a esa gran población que padece de algún trastorno mental se destinan a ello? Yo no podría aseverar nada en favor o en contra, no soy gobierno ni empleada pública, pero sí puedo hablar de las evidencias que veo día a día a través de nuestra responsabilidad social, la cual cumplimos al ofrecer servicios a bajo costo a personas que así lo necesitan.

Vemos la demanda, ante la que, a veces, no damos abasto, y si eso somos nosotros como sector privado, ya podrán imaginarse lo que es en el sector público.

Mucho hablar no va a resolver el problema de salud mental y la demanda real que existe en nuestro país, ya se habló en el año 2006 de la ley, y tenemos 17 años hablando, es hora de realmente tomar acción, y que tengamos un sistema de salud mental que pueda responder a la demanda actual y, entre otras cosas, que no veamos a los indigentes con algún trastorno en las calles porque no tienen quien los atienda, trate y medique. Tenemos una ley, recordemos eso, pero hay que hacerla cumplir, tenerla fue el primer paso, accionar 100 % debe ser el objetivo.

La autora es M.A. Grupo Profesional Psicológicamente