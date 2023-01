Domingo en Sevilla: tapas de almuerzo ¡y a la Plaza de España!

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo, RD

Con mi nieta Pamela, que vivía en Sevilla, y mi hijo Alexis, con quien fui de viaje de vacaciones a España, desde la Torre del Oro y sin apearnos hacemos un tour en el autobús Hop On Hop Off… A la hora del almuerzo, ya a pie, decidimos entrar a comer en uno de los restaurantes que funcionan en el edificio de El Corte Inglés frente a la Plaza Duque de la Libertad. Al entrar me siento rara pues la tienda está vacía, sin personal ni clientes. Es que en domingo este comercio no abre, salvo su quinto piso, donde funciona Gourmet Experience. Subimos en ascensor y, tras echar un vistazo a lo que ofrece cada local, entramos al Barajas 20. Aquí nos llama la atención su apetitosa variedad de tapas. Y tapas es lo único que pedimos, para compartir entre los tres: un servicio de Queso ‘payoyo’ semi curado de la sierra de Cádiz con torta de Inés Rosales. (14 €); dos de Presa ibérica a la plancha con crema de whisky (7 € cada uno); un Patatas con salsa brava casera (6.80 €); y de postre una Tarta de queso casera con galleta y frambuesa (7.50 €). Saboreo con deleite cada tapa y luego busco el detalle sobre las deliciosas tortas de aceite Inés Rosales: Hechas a mano desde 1910 llevan harina de trigo, aceite de oliva virgen extra, azúcar, matalahúga, semillas de sésamo, levadura, sal marina y aceite especial de anís. Además, las venden en supermercados. Al terminar, salimos a la terraza del piso a contemplar una amplia zona de Sevilla.

¿Y ahora hacia dónde vamos? ‘¡A la Plaza de España!’. Está a unos tres kilómetros, en el Parque de María Luisa, así que tomamos un taxi. La plaza, hecha con ladrillo visto y azulejos, ofrece una impresionante perspectiva por la imponencia del edificio que tiene de fondo, uno de varios levantados en 1929 para la Exposición Iberoamericana. Hoy, empero, está en parte interrumpida la panorámica por un andamiaje temporal, debido a un desfile de moda de Dior. En plena ola calor, como la del pasado mes de junio del 2022, olvido un rato los más de 40 grados C de temperatura mientras contemplo las mansas aguas del estanque por el cual navegan pequeñas embarcaciones. (Las fotos fueron tomadas por mi hijo Alexis Ramos Brusíloff para este artículo en LISTÍN DIARIO).

Bancos simbólicos

En la galería de arcos de un pabellón resaltan los bancos revestidos de cerámica con alegorías de las provincias de España. Faltan dos: una que aún no lo era cuando la exposición en 1929, y Sevilla que figura destacada en otro sitio de este entorno.