¿Cómo evitar mala digestión, gastroenteritis y cólera en Nochebuena?

Deyanira Polanco

Evitar el exceso de consumo de alimentos, no mezclar comida con bebidas y tener cautela al comprar carnes en las calles, son de los principales consejos para evitar mala digestión, gastroenteritis y otros problemas de salud como es el cólera, en Nochebuena y Navidad.

El doctor Pedro Ovalle, presidente de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología, compartió con Listín Diarios sus exhortaciones y advertencias.

“Con relación a lo del cólera, lo primero es que como mucha manipulación de alimentos, lo importante es mantener la higienización de las manos, no beber agua que no esté certificada filtrada y tratar de que en los buffet comer menos alimentos crudos, que sean alimentos cocidos”.

Explicó que los alimentos crudos son los que tienen mayor tasa de contaminación y por la cadena de frío que se puede perder, aumenta las infecciones.

Evitar el recalentado

La tradición de preparar abundantes alimentos en Nochebuena y recalentar en Navidad no es muy recomendable, por lo que el doctor Ovalle pide tener cautela. Que los alimentos estén bien tapados y guardados en la nevera.

La moderación para no sobrepasar los límites, para no tener mala digestión, gastroenteritis, lo mejor es no comer muy tarde, por lo menos que la cena sea dos o tres horas antes de acostarse y no mezclar comida con bebidas, como agua, refresco.

Desde el punto de vista de la alimentación y las bebidas, lo primero es la prudencia, y tratar de no guardar alimentos fuera de la temperatura para no comer recalentado.