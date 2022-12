Dra. Laura Pou Ottenwalder

Santiago, RD

El bullying en las redes sociales es un fenómeno que se ha acrecentado día a día. Es una forma de agresión que puede darse de manera directa o indirecta que incluye conductas hostiles verbales y emocionales. Al darse en las redes sociales, queda de manera permanente y se difunde mucho más que el bullying tradicional, pues se puede "viralizar". Es lamentable que muchas personas se escuden detrás de un usuario, que muchas veces es anónimo, para hacer críticas no constructivas o insultar en las redes.

Las víctimas de este tipo de bullying va desde figuras famosas, influenciadores, hasta personas normales que tal vez tienen una vulnerabilidad que puede producir que estas críticas puedan dejar una huella negativa en su salud mental.

El cyberbullying puede dejar secuelas o empeorar la salud mental de las personas que son víctimas de este. Comentar sobre el peso, la figura, como queda una ropa, peinado, maquillaje de una persona, no debe ser algo que se tome a la ligera, pues detrás de esa pantalla está una persona leyendo que siente emociones como cualquier otro ser humano. Muchas veces estas personas están batallando con cambios en su cuerpo, que les produce cierto grado de rechazo, pueden padecer un trastorno de la conducta alimentaria o de dismorfismo corporal, ambos muy influenciados por los comentarios externos, para la autovalidación del paciente.

¿Qué trastornos de salud mental pueden aparecer en las víctimas del cyberbullying?

Los principales trastornos que se pueden presentar en las víctimas de esta problemática son depresión, ansiedad, baja autoestima, proclividad a abuso de sustancias o alcohol, trastorno de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria (anorexia y bulimia en especial), trastorno dismórfico corporal, y en víctimas más jóvenes y vulnerables, el suicidio. También pueden aparecer ciertas conductas de riesgo, como conductas delictivas, practicas sexuales riesgosas y dificultades escolares.

Se dice que 20 % a 40 % de los jóvenes son víctimas del cyberbullying a nivel mundial. Los riesgos de suicidio aumentan, entre esta población, de 35 a 45% cuando no tienen una buena red de soporte familiar o personal.

Los jóvenes que son víctimas del cyberbullying tienden a cambiar sus patrones de conducta, retrayéndose y aislándose.

¿Cómo me doy cuenta de que mi hijo/a es víctima de cyberbullying?

Cambios en el humor (tristeza, enojo, retraimiento, irritabilidad, llantos).

Cambios en el rendimiento escolar.

Mostrarse agresivo y/o aislado de su familia y amigos.

Cambios en el sueño y/o apetito.

Dolores somáticos (dolor de cabeza, de estómago, vómitos).

No quiere salir ni se relaciona con sus compañeros.

Comienza a poner pretextos para no ir a clases ni a actividades sociales.

¿Cómo puedo colaborar para hacer las redes sociales un lugar más seguro?

Lo primero es tener conciencia de que detrás de una cuenta de cualquier red social hay una persona que lee tus comentarios. Por eso, cultivar la empatía y el respeto a los demás es muy importante. Si tienes hijos que podrían estar haciendo cyberbullying, explícales las consecuencias de este y dales el ejemplo. Es bueno que supervises las redes sociales de tus hijos, incluso por su propia seguridad.

Si estás enojado/a no comentes. Espera a calmarte y pregúntate si lo que vas a comentar va a brindar algún beneficio. Formula de manera correcta lo que comentarás para que sea lo más claro posible.

No difundas imágenes no autorizadas ni que denigren la integridad de otro ser humano. Esto incluso podría traerle problemas legales. Piensa bien en lo que compartirás en las redes y en las consecuencias que tendrá para ti y para los demás.