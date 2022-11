¡Convierte tu pelo fino en una melena con estos trucos!

Europa Press

Madrid, España

Cuando pensamos en una melenaza, lo primero que se nos viene a la mente es abundancia y cuerpo. Por eso, si tenemos el pelo fino, podemos desanimarnos y pensar que nunca luciremos pelazo. Sin embargo, si la naturaleza no ha sido generosa contigo, no te preocupes, nada está perdido. Con algunos trucos profesionales, tu melena se verá desbordante... ¡Palabra de peluqueros!

ASES BAJO LA MANGA

Existen muchas fórmulas para transformar tu melena, así que pon a trabajar a tu peluquero para que te asesore sobre cómo conseguir lo que quieres. "Si te gustan las melenas largas, no tienes por qué renunciar a ellas en caso de que tu pelo sea fino. Una melena midi con los mechones del rostro desfilados, no solo ayudarán a perfilarlo y resaltarlo, también le darán más ligereza y movimiento a la melena. Otro truco es trabajar la textura, creando un look con ondas, con el que no solo te verás perfecta, sino que tu melena ganará en presencia", propone Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.

OTROS DETALLES A TENER EN CUENTA

Cuando se trata de crear una melena más espesa, deberemos intentar evitar todo aquello que resta volumen o añade peso. "Podemos no resistirnos a un flequillo, pero debemos saber cómo cortarlo para no restar volumen. Para conseguirlo, lo ideal es que no sea muy compacto, sino más bien ligero para dar volumen al resto de la melena. Si creamos unas ondas, hazlas en la zona de la coronilla para que cuando caigan los mechones se vean con más fuerza", declara Jose Garcia de Jose Garcia Peluqueros desde Pamplona.

VOLUMEN A TODO COLOR

Con el color también podemos reforzar esa imagen de melena densa, solo es cuestión de saber cómo. "Uno de los efectos para conseguir más sensación de abundancia en el pelo es jugando con los contrastes claros y oscuros. Alternar varios tonos en una misma melena hace que se vea con más cuerpo. En las melenas oscuras unos reflejos chocolate o cobrizos pueden ser suficientes, en las rubias la combinación entre marrones, arenas, dorados e incluso toques platinos hacen que la fibra capilar se vea más gruesa", afirma Raquel Saiz de Salón Blue desde Torrelavega (Cantabria).

EL TRUCO DEL SECADO

Cómo trabajamos el pelo es fundamental, también cómo lo peinamos. Se trata de disimular a la vez que le damos textura. "Después de la ducha es imprescindible secarlo con secador para que la melena se vea con el volumen adecuado y además dure más tiempo. Lo ideal es mover el pelo con las manos mientras lo secamos para que tenga movimiento y aparente ser más abundante. Si te aplicas algún producto de secado, intenta que no le dé demasiado peso, sino que sea ligero", sugiere Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.