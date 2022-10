Logros de un cortometraje dominicano

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

Galardonada con el premio ‘Best Women Short’, por la Independent Short Awards de Los Angeles, y finalista en el Cannes World Film Festival en el pasado mes de septiembre, el cortometraje ‘Un Salto al Vacío’, cuya producción ejecutiva estuvo a cargo de Mary Frances Attías, es una representación del buen cine en cortometrajes dominicanos.

Festivales internacionales con certamen mensual

Cannes World Film Festival es un festival híbrido internacional, diferente al Festival de Cannes, con un certamen mensual y anual. Las películas elegidas se exhiben en el cinema de su partner, Cineum Cannes. A su vez, Independent Short Awards es un festival internacional con asiento en Los Ángeles, también con un certamen mensual y anual, cuyos films seleccionados exhibe en los Estudios Raleigh de Hollywood. Ambos festivales están calificados por IMDb, es decir Internet Movie Database, subsidiaria de Amazon.

Cinefórums del film sobre la violencia vicaria

La violencia vicaria es el tema del galardonado cortometraje ‘Un Salto al Vacío’, cuyo guión fue escrito por Mary Frances Attías y Eudys Cordero y dirigido por Adrian Diaz y Adrian Santana. En noviembre, con motivo del mes de la no violencia, la Fundación TimeArt tiene pautado varios cinefórums en todo el país para crear conciencia sobre este flagelo que nos afecta como sociedad. En una próxima columna daré los detalles sobre los que serán abiertos al público. Congratulaciones a Mary Frances Attías por estos exitosos resultados y por su interés en aportar a la sociedad dominicana desde la Fundación Timeart con sus distintas iniciativas. (‘Un Salto al Vacío’ fue exhibida en el Festival Dominicano de Fine Arts celebrado en Santo Domingo en mayo pasado).

Platones, pulseras, cofres… ¡de higüero!

Como elemento de adorno el higüero ha servido para hacer lindas lámparas. Desde hace un tiempo, el artesano Gustavo Grullón Rodríguez lo está utilizando para crear pulseras, aretes, platones decorativos, cofres y un interesante etcétera. En el último número de la revista de diseño interior y decoración Aldaba, una publicación de la Editora Listín Diario, del Grupo de Comunicación Corripio, Angélica Rodríguez Bencosme escribe sobre el tema del higüero e informa que el artesano está dispuesto a enseñar el arte de trabajar con este fruto a quien quiera aprender.

¿Se fue la luz y quieres saber qué pasa?

Un lector de esta columna me da la información: ‘Si estás en el circuito de Edesur y se va la luz, puedes saber qué pasa contactando por whatsapp al 809-747-9393. ¡Vaya adelanto! Además de consultar circuito, puedes consultar balance, puntos de pago, otros servicios y ¡chatear con un representante! Me explica que si se te fue la luz debes poner servicio 2. Ten tu factura a mano ya que pedirán tu NIC o número de contrato y así ‘sabrás de inmediato qué está pasando en tu circuito específico’. Confío, empero, en que no se vaya la luz.