¿Cuáles serán las preguntas del censo?

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

Santo Domingo

¿Tienes curiosidad por saber qué ha de preguntarte el censo? Entra a la web de la Oficina Nacional de Estadística: boleta-censal-xcnpv.pdf. Si bien el cuestionario es bastante minucioso hay un tema que me parece incompleto. Es en cuanto a los estudios. Dice: preprimaria, primaria o básica, secundaria o media, universitaria, maestría, doctorado. No aparece una indicación para los estudios que no son universitarios, sino que caben dentro del término técnico, que al terminar la secundaria una persona pudiera haber realizado (secretariado ejecutivo, por ejemplo). ¿Lo incluirán como secundaria o media, o como universitario?

‘Complejidades de la salud mental’

¿Qué diferencia hay entre pérdida de memoria y enfermedad de Alzheimer? ¿Cómo detectar en sus inicios este último problema? Todo lo que se refiere a salud mental provoca hoy día connotado interés. Por eso es bien recibida toda información profesional que ayude a entender lo que ocurre en nuestras mentes. Y con el tema ‘Complejidades de la salud mental’, el doctor Segundo Imbert impartirá una conferencia magistral. A la actividad invita el Patronato de la Salud Mental Padre Billini. Será a las 5:30 de la tarde en la Universidad Católica Santo Domingo, avenida Bolívar 908.

El diseño interior y la naturaleza

Inspirados en la naturaleza, cada vez más diseñadores, decoradores y otros profesionales afines la proyectan en sus trabajos. Entre estos resaltan Iranna Canaán y Lauren Lama, de quienes podrás ver los montajes de ambientes interiores que confluyen con su contexto exterior: el paisaje caribeño.

Súper Bingo Solidario este sábado

Con el fin de recaudar fondos para la renovación de su templo, la Parroquia de San Juan Bautista de la Salle celebrará un Bingo Solidario este sábado a partir de las 4:00 de la tarde. Tendrá lugar en la Cancha del Instituto de San Juan Bautista de la Salle (SAJUBA), en la calle Helios esquina Los Arrayanes, Bella Vista. Con tu asistencia compartes con gente conocida y aportas a mejorar la iglesia del ensanche donde vives.

Decorar con detalles navideños

La Navidad está a la vuelta de la esquina. Me lo recordó Hilda Matos, diseñadora que en esta época ofrece el servicio de decorar el árbol de Navidad y espacios en el hogar, en la oficina o en el local comercial. ¿Te apetece darle al ambiente ese toque especial de temporada, con una bien montada decoración efímera? Llámala al 809-907-1121 o escríbele a @Casaenformard by Hilda Matos.

‘Descolgados de las estrellas’

Es el primer libro de María Elena De Rojas: un libro de poemas con un título ensoñador: ‘Descolgados de las estrellas’. De este poemario, cuya autora es miembro del grupo ‘Pasión por los libros’, la escritora Ángela Hernández Núñez señala que en él ‘se advierte un aliento místico y gozoso, relampagueos de una belleza extraída de los rituales cotidianos, mediante la fe y la estima’. María Elena, además de escribir poemas ha incursionado en la escritura de cuentos infantiles.