Los playoffs de la NBA llegan con elevadas expectativas

Estuvieron Toronto en 2019, Los Ángeles Lakers en 2020, Milwaukee en 2021, Golden State en 2022, Denver en 2023 y Boston en 2024.

Seis temporadas diferentes, seis campeones diferentes. Una racha de paridad sin precedentes en la historia de la NBA.

Y ahora los Celtics tienen la oportunidad de romper esa tendencia. Boston intentará ganar títulos consecutivos de la NBA, algo que ninguna franquicia ha logrado desde que Golden State lo hizo en 2017 y 2018. Los playoffs de la NBA comienzan el sábado con cuatro primeros partidos, continúan el domingo con cuatro primeros partidos más y así, de repente, comenzará una aventura de dos meses con 16 equipos.

"Es el mejor momento del año", dijo el entrenador de Golden State, Steve Kerr.

Según BetMGM Sportsbook, los favoritos para ganar el título son los Oklahoma City Thunder, con 68 victorias, primer clasificado y número uno de la Conferencia Oeste. Este equipo estableció un récord de la NBA esta temporada al superar a otros equipos por 12.9 puntos por partido. Sus compañeros, también número uno de la Conferencia Este, son los Cleveland Cavaliers, con 64 victorias, un grupo que logró la segunda mejor temporada regular en la historia de la franquicia.

El Thunder no ha estado en las Finales de la NBA desde 2012. Los Cavaliers no han estado allí desde el final de la segunda era de LeBron James en Cleveland en 2018. En las últimas seis temporadas, nueve franquicias diferentes han hecho al menos una aparición en las finales, lo que habla aún más de la paridad en toda la liga en este momento, y tanto el Thunder como los Cavs tienen los ojos puestos en agregar a esa lista.

“Esto es por lo que compites, para poder competir en los escenarios más importantes”, dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. “Ahora estamos entrando en eso. Nos hemos ganado la oportunidad de estar ahí como todos los demás. Estamos muy emocionados”.

Los Cavs ni siquiera son los favoritos para ganar el Este; las casas de apuestas consideran a Boston como el favorito para representar a ese equipo en las Finales de la NBA. Cleveland, un equipo que lideró la NBA en anotaciones esta temporada y terminó segundo en porcentaje de tiros de campo, podría estar aprovechando esa ventaja.

"Creo que he estado diciendo que somos humildes y tenemos hambre", dijo el entrenador de Cleveland, Kenny Atkinson. "No sé si suena, pero es parte de quienes somos. ... Dentro de la humildad, hay hambre en ese vestuario. Quieren demostrar que la gente está equivocada".

Entre los demás en la lista de playoffs: James y los Lakers, Stephen Curry y los Warriors, Giannis Antetokounmpo y Milwaukee, Nikola Jokic y Denver. Todos ex MVP, ex campeones, y todos con la esperanza de repetir lo que Boston hizo el año pasado.

“No estamos defendiendo un campeonato. Ganamos el año pasado. Nadie nos lo puede quitar”, dijo el alero de los Celtics, Jayson Tatum. “Pero el año pasado fue la temporada pasada. Eso ya pasó. Ahora mismo no nos preocupa nada más que el Magic”.

La mayoría de los enfrentamientos ya están definidos. Boston vs. Orlando, Nueva York vs. Detroit e Indiana vs. Milwaukee en el Este, con Cleveland listo para enfrentarse a Atlanta o Miami. En el Oeste, Houston vs. Golden State, Lakers vs. Minnesota y Denver vs. Los Angeles Clippers, con Oklahoma City esperando al ganador de Memphis y Dallas.

James y Curry tienen cuatro títulos cada uno. Nadie ha llegado a cinco desde Tim Duncan en 2014, cuando San Antonio ganó su título más reciente. Y ambos deben creer que tienen una posibilidad real de avanzar en una Conferencia Oeste muy cargada: James y los Lakers, reforzados por la incorporación de Luka Doncic, y Curry y los Warriors, con la incorporación de Jimmy Butler.

“Significa mucho enfrentarme a él”, dijo la estrella de Minnesota, Anthony Edwards, sobre enfrentarse a James, su compañero olímpico el verano pasado, en la primera ronda. “Probablemente sea recordado como el mejor jugador de baloncesto de la historia. Así que intentar eliminarlo de los playoffs va a ser difícil, pero va a ser un camino divertido”.

Hay una revancha de la primera ronda de la temporada pasada: Milwaukee vs. Indiana. Los Pacers aprovecharon la mala racha de los Bucks el año pasado y ganaron en seis partidos, y este año se enfrentarán a unos Bucks que no contarán con Damian Lillard al menos para el primer partido. Lillard ha estado de baja por un coágulo de sangre, aunque recibió autorización para reanudar su actividad deportiva esta semana.

"Siempre vamos a aprovechar su mejor tiro. Ellos siempre van a aprovechar nuestro mejor tiro", dijo el base de los Pacers, Tyrese Haliburton. "Sencillamente, no nos caemos bien".

Hay muchísimas otras historias.

Denver busca su segundo título en tres años, solo que esta vez con el entrenador interino David Adelman —quien reemplazó a Michael Malone a falta de tres partidos— al mando. Los Nuggets debutan contra Kawhi Leonard, James Harden y la sólida defensa de los Clippers. Detroit está de vuelta en los playoffs, ahora con la mira puesta en poner fin a una racha de 14 derrotas consecutivas en postemporada que se remonta a 2008. Houston está de vuelta en la cancha, poniendo fin a una sequía de cinco años y ascendiendo hasta el segundo puesto en la Conferencia Oeste.

Los Thunder son los favoritos. Los Cavs y los Celtics ganaron más de 60 partidos cada uno. Los Lakers, los Warriors y los Nuggets sin duda tienen motivos para confiar. Los Timberwolves fueron la sorpresa que llegó lejos el año pasado. Los Pacers podrían ser ese equipo este año.

La paridad podría volver a reinar.

"Tenemos algo que esperar con ilusión", dijo Curry. "Y estoy entusiasmado con el reto".