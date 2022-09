Caídas ‘virtuales’: ¿Qué tan frecuentes y peligrosas son?

Clary Emilia Reyes

Especial para Listín Diario

Santo Domingo, RD

Ha llamado a curiosidad y hasta a suspicacia las declaraciones del comediante mexicano Eugenio Derbez de que se fracturó su hombro en varias partes por una caída que sufrió mientras jugaba con su hijo en un escenario de realidad virtual.

“Algunas personas no han creído en lo que él ha dicho, y de hecho, en México han comenzado a hacer conjeturas, pero quienes sabemos sobre este tema sí sabemos que esto ocurre, es más, mucho más frecuente de lo que se pueden imaginar”, explica Jorge Dipré, experto en el tema.

Detalla que sabiéndose que la realidad virtual es la principal tecnología que le sirve de base al metaverso, es necesario el uso de unas gafas inmersivas “que te introducen en ese mundo que estás explorando y de verdad, llega un momento en el que tú pierdes todo contacto con tu verdadera realidad, y es ahí donde radica el peligro”, comenta el especialista en el tema.

Sobre el metaverso, para que se entienda mejor, informa que es un concepto de un universo 3D persistente en línea que combina múltiples espacios virtuales diferentes. “Quien no domina este tipo de tecnología, y hasta quienes lo hacen, pueden verse afectados ante los riesgos que representa el perder en tu mente esa realidad base que es la que vivimos y dejarte atrapar por la virtual. Entonces, cuando te confundes, lo digo así para que se entienda, puede que creas que estás en la virtual y te arriesgues a sufrir un accidente, como le pasó a ese señor, o que creas que estás en tu verdadera realidad, y pierdas en el juego”.

Sobre las gafas

Para Dipré esta herramienta es necesaria para transportarte a la realidad virtual, puesto que es la que bloquea el entorno real de la persona que accede a “entrar” a una realidad virtual que trae sus consecuencias. “Estas gafas pueden hacer que perdamos la noción del espacio y tiempo donde nos encontramos físicamente. Y es ahí donde el riesgo toma protagonismo originando golpes y caídas que son los accidentes más comunes derivados del uso de la realidad virtual. A cualquiera le puede pasar, pero más a quienes no tienen la experiencia necesaria para sumergirse en ese mundo”, sostiene el joven experto.

Respondió a la pregunta de por qué jugar esto si representa un riesgo, diciendo: “Es que hay que arriesgarse porque eso es lo que hacemos. El peligro, más que todo, es para quienes no tienen la experiencia, pero nosotros tratamos de buscarle la vuelta y, a medida que vas aprendiendo y acostumbrándote, pues son menos los riesgos, no es que no existan, es que hay mejor y mayor control”.

Dipré recomienda a quienes no saben sobre este tipo de tecnología, ser cautelosos a la hora de ir aprendiendo y tratar de hacerlo en un espacio físico que no represente mayores peligros.