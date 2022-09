Tentativa suicida: ¡Salvemos una vida sin estigma!

María Jerez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo, RD

¿Qué pasaría si estuviera muerta o si no estuviera aquí en la vida? ¿Por qué no le dices a tu madre sobre esos pensamientos de muerte e ideas suicidas que tienes? “No puedo decirlo, no logro expresarlo a mi familia, a mi madre en especial, que es la que más me quiere. Creo se moriría e incluso me mataría. Me han tratado diferente debido a que saben que me siento mal, deprimida o al menos, eso es como me siento, me tratan distinto como raro”.

Para ilustrar este tema vamos a ver la historia de uno de mis pacientes a quien llamaremos Rosa. Rosa, de 20 años de edad, universitaria, de buen estatus económico, hija de padres divorciados desde la niñez, traumas de abuso psicológico por parte de uno de los padres con el cual vive en la actualidad, se ha separado de su novio con quien llevaba una relación conflictiva y mantenía un apego inseguro, refería sentirse desmotivada, sin deseos de nada.

“Me levanto solamente para ayudar en una asignación por obligación del trabajo, no me siento bien saliendo, solo quiero estar durmiendo, siempre he sido dormilona creo”. No sabe si le gusta su carrera, la cual decidió con tanta ilusión y motivación. Luce indecisa, el último trimestre ha mostrado una baja en el rendimiento académico, baja autoestima, falta de deseo para el cuidado personal, no logra gestionar muy bien sus emociones al momento de comer, no obstante, refiere sobrepeso, pero que en una ocasión no logra casi comer nada o a veces se come todo de un atracón, sintiéndose peor desde hace un mes, con pensamientos en la actualidad de muerte como: si sería mejor si ella no estuviera aquí en la vida o “qué pasaría si me desapareciera, termino con esta carga que llevo tan pesada. Me irrito con facilidad con mis amigos cuando me dicen: ‘tienes todo, no te falta nada’, ‘pon de tu parte’, ‘no te puedes sentir triste’, ‘tienes que salir de eso’, ‘le das mucha mente a las cosas’, y prefiero por esta razón, estar sola y no salir”.

Este caso nos demuestra que a veces creemos ofrecer ayuda o apoyo, sin embargo, lo perjudicamos debido la falta de conocimiento y al estigma que existe sobre la enfermedad mental y el suicido. No obstante, evidenciamos una persona con ideación marcada suicida con pensamientos recurrente de muerte sumergida en una depresión mayor con síntomas de traumas psicológicos, autoestima alterada, sexo femenino y una marcada carga genética del corte afectivo, cuyos datos científicamente comprobados son en individuos con alto riesgo suicida.

Las estadísticas refieren que han aumentado en la actualidad los casos de suicidio en el mundo con unos 800,000, según la Organización Mundial de la Salud. El aumento se atribuye a diferentes factores, entre los que podríamos citar incremento de las patologías mentales luego de la pandemia, uso y abuso de drogas, y falta de políticas de prevención de la salud mental.

En el 9-1-1, LÍNEA VIVIR 809-779-2124 están para asistirte si pasas por alguna situación parecida, o alguno de tus familiares.

La autora es psiquiatra de Psicológicamente