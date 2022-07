Cosmética, también para ellos

Nora Cifuentes

EFE

Porque la belleza y los cuidados no son solo una cuestión femenina. Cada vez son más los hombres que se animan con las rutinas y tratamientos de cosmética para lucir una piel saludable.

“Llegados a ciertas edades, las bolsas bajo los ojos o las pequeñas arrugas en la comisura de los labios o frente también preocupan a los hombres”, explican desde Le Clan Esthétique.

El mercado global de higiene masculina alcanzará un valor de 166.000 millones de dólares en 2022 de acuerdo con un informe de Allied Market Research.

Según Le Clan Esthétique “que los hombres se cuidan cada vez más es una realidad desde ya hace bastantes años”.

Si pensaban que la belleza y la cosmética eran solo cosa de mujeres, estaban equivocados: ellos también se cuidan. Así lo reflejan los datos de diversos análisis que han estudiado el crecimiento de este sector entre los hombres.

Según la consultora Kantar, “el 57 % de los hombres de todo el mundo afirman preocuparse por mantener su apariencia física”. Y, más concretamente, “la cantidad de ellos que disfrutan de una rutina de cuidado diario aumentó del 17 % en 2015 al 21 % en 2019”.

De hecho, según un estudio publicado por Allied Market Research, se espera que en 2022 el mercado global de higiene masculina alcance un valor de 166.000.000 dólares. Y, de acuerdo con el informe “Connecting the Dots” de GWI, el interés masculino en los cosméticos y la belleza creció un 21% desde 2018 hasta principios de 2021.

De la barba al resto

Una de las zonas que los hombres han cuidado desde siempre es la barba. Sin embargo, la manera de hacerlo y las posibilidades para ello han ido cambiando generación tras generación y, ahora, hay toda una variedad de cuidados y productos.

Por ejemplo, las tradicionales espumas de afeitar compiten ahora con los geles de afeitado: “con ellos no hace falta utilizar brocha y, además, una vez puesto sobre la cara o cabeza, hidrata la zona y hace que el vello se ablande para que sea más fácil el afeitado”, dice César Parra, director de la peluquería masculina y barbería Homine Madrid.

Por ello, “el gel se recomienda también en hombres con piel seca o sensible”, apunta Parra. Además, Néstor Alriols, de la firma de cosmética masculina “Freak´s Grooming”, comenta que “optar por un gel o bien la espuma de toda la vida es una elección personal”.

Eso sí, Alrios aconseja “usar `aftershave´ al finalizar el afeitado, para cicatrizar y cerrar el poro y así evitar irritaciones”. En caso de haberlas, “con una crema hidratante podríamos aliviarlas”. Y, para aquellos que no se afeitan totalmente y que luzcan barba, la clave es “usar un limpiador específico y disfrutar del efecto reparador de un acondicionador”.

“Yo era de los que usaba gel de ducha o la típica pastilla de jabón de manos para afeitarme”, dice a Efe Raúl, un hombre de 40 años que se ha aficionado a utilizar cosmética masculina, y que empezó precisamente por la barba.

Cabello, cuerpo y piel

“Que los hombres se cuidan cada vez más es una realidad desde ya hace bastantes años, no hay más que preguntar en los salones de belleza o clínicas de estética”, dicen desde Le Clan Esthétique, un gabinete especializado en este sector.

La firma norteamericana Orly tiene entre sus esmaltes uno exclusivamente dedicado a los hombres; en Homine Madrid no todo es peluquería para el hombre y cuidado de la barba, desde hace ya tiempo funciona una zona de estética con tratamientos faciales; Freak’s Grooming es una marca de cosméticos para el hombre… son solo algunas de las posibilidades.

Según explican, “lo que varía de unos a otros, también en función de la edad, es aquello a lo que dedican más tiempo o sus rituales diarios en casa”. Por ejemplo, “muchos reconocen que el cabello (sobre todo su caída) es su principal preocupación”, comentan.

Y añaden que otra es “el culto al cuerpo, principalmente unos abdominales marcados entre los chicos más jóvenes”. Además, “llegados a ciertas edades, las bolsas bajo los ojos o las pequeñas arrugas en la comisura de los labios o frente”, señalan.

“Curiosamente, yo hace tiempo que me quedé calvo, pero entreno desde mucho antes”, comenta Raúl, “desde que era muy muy joven”. Sin embargo, “por mi piel no me preocupé hasta mucho más tarde, llevaré unos cinco años manteniendo una rutina facial…”.

“Pero, aunque me alegra que haya cada vez más marcas que piensan en nosotros, creo que muchos cosméticos que pensamos que son para mujeres, son realmente unisex”, comenta: “yo, aunque tengo algunos productos específicos, comparto otros con mi novia”.

Romper prejuicios

“Los hombres se están cuidando mucho más”, dice a Estétic.es la Doctora en Medicina Estética y Cirugía Plástica Lía Fabiano, quien afirma que “de hecho, se ha cuadruplicado la demanda de tratamientos estéticos por parte de los varones”.

“El número de hombres que usan maquillaje crece a un ritmo increíble, así como la cantidad que hablan sobre ello”, dice Danny Gray, fundador de la marca de maquillaje masculino “War Paint”, a Connect.in, y señala que “esto no es una tendencia, sino un movimiento que seguirá avanzando”.

A Raúl, aunque no use maquillaje ni se plantee tratamientos de cirugía, no le sorprenden estos datos. Ha visto crecer este sector desde que él empezó: “he pasado de ser un bicho raro a conocer cada vez a más hombres que se cuidan, incluso entre mis amigos cada vez es más habitual”.

Sobre esto, Danny Gray cree que “el siguiente paso es continuar normalizando la presencia masculina en el espacio del maquillaje, hasta el punto en que cualquier hombre común pueda sentirse cómodo y seguro incorporándolo a su rutina diaria”.

En la misma línea, para Raúl el cambio desde que comenzó con la cosmética ha sido positivo: “no solo me veo mejor, sino que noto mi cara y mi piel más saludables”, dice. “Y la verdad, me gustaría que dejará de haber estigmas en base a ello”.

Eso sí, aclara: “vaya por delante que ninguna orientación sexual o identidad de género debería ser jamás un estigma, pero también creo que es necesario romper el mito de que solo se cuidan determinados hombres: todos podemos hacerlo”.