Dos chefs puertorriqueños elevan el paladar en Universal con sabores latinos

EFE

Miami

El chef Robert Martínez y su hijo del mismo nombre son los responsables de que los sabores latinos como los de la guayaba, el tamarindo o el plátano maduro se hayan incorporado calladamente en las últimas décadas al menú del parque de Universal, en Orlando (Florida), para que la comida sea también "una parte bien grande" del entretenimiento, según dicen a Efe.

Padre e hijo, ambos chefs con 30 y 20 años en Universal, respectivamente, dicen que buscan "elevar" la experiencia del paladar de sus visitantes a la par de las emociones de las montañas rusas o atracciones virtuales de Universal Studios Florida.

Los directivos de la empresa nos dieron "la luz verde para atraer y desarrollar diferentes platos, incluyendo la (comida) de los hispanos, la de nosotros, y yo estando en este lugar y mi hijo entrando también pues aprovechamos esa oportunidad", señala el mayor de los chefs.

A los 59 años, Martínez, el chef a cargo del parque acuático de Volcano Bay, cuenta que la empresa siempre ha querido que la comida de Universal tenga fama no solo por las famosas piernas de pavo.

Algo más que piernas de pavo

Junto con su hijo, quien es ahora Sous Chef Ejecutivo de Investigación y Desarrollo de Universal Orlando Resort, han incluido paellas, arepas, mofongos o sánduches cubanos, ya sea en los menús permanentes del parque o en proyectos especiales como la fiesta de Mardi Gras o el menú del bulevar Springfield de Los Simpsons.

"Poco a poco metimos cositas así, pero sin que nadie se diera cuenta y cuando miramos había bastante (de la comida) latina", dice el padre.

Por su parte, Robert Martínez Jr, de 40 años, señala que ha sido una experiencia bien grande haber visto cocinar a su padre desde niño y es un "sueño hecho realidad" poder trabajar juntos.

El chef, que admira de su padre la ética de trabajo y la "humildad" en el trato con sus colegas, como si "todos los empleados fueran el jefe", dice que goza su trabajo en conjunto porque ambos entienden lo "duro" que es el trabajo de la cocina.

"Esto es algo que compartimos juntos, mucha gente no va a entender lo que una persona tiene que darle a la cocina todos los días y darle a esta carrera todos los días, pues yo y mi papá no nos entendemos porque sabemos que los dos damos lo mismo" agrega.

El padre por su parte asegura que el alumno ha superado al maestro y aprecia especialmente la forma como presenta los platos.

Padre e hijo intercambian papeles en la cocina

Cuenta que él le "vira" de arriba a abajo la presentación de sus comidas.

"Lo más impactante es ver a mi hijo estar donde está ahora, y no solamente para mí sino para toda la familia es un orgullo bien grande", expresa.

Amante de los sabores tropicales y latinos, Martínez sénior dice que al ser Volcano Bay un parque que evoca islas tropicales, se ha prestado para añadir en sus creaciones alguna salsa de guayaba, piña o tamarindo, sabores latinos que de forma muy sutil dan una sazón diferente.

Agrega que los hispanos reconocen muy bien estos ingredientes, pero que también encantan a los visitantes internacionales del parque.

Ambos además dicen que las redes sociales han sido "una bendición" porque los comensales del mundo ahora anticipan por medio de sus teléfonos los nuevos sabores y eso ayuda a que sean más "receptivos" a otros sabores.

A una gran variedad de comida internacional de Universal, ambos chefs han agregado con el tiempo ingredientes como yuca, canoas de plátano maduro, elote asado, arepas con carnitas y muchos sabores latinos a las bebidas y comidas.

"En realidad la gente le encanta el plátano maduro, no sólo a los latinos sino a muchísimos americanos", dice Martínez Jr, quien en sus inicios trabajó como cocinero de producción sin educación culinaria y ahora tiene un puesto ejecutivo como chef de Investigación y Desarrollo.

Dice que del trabajo con su padre en el desarrollo de menús para Volcano Bay o numerosos proyectos especiales de Universal como The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley lo que más aprecia es poder llamarlo todos los días en cualquier momento para preguntarle algo.

Por eso rechaza la idea de un eventual retiro de su padre. "Yo quisiera trabajar más proyectos con él porque hoy en día la experiencia es algo duro de conseguir", asegura

Martínez padre contesta enseguida que aunque no esté en la compañía "yo siempre voy a estar con mi hijo, él no me va a perder a mí como compañero de trabajo", indica.

"Mi mentalidad está en salirme cuando estoy arriba, no quiero salir cuando tengo que salirme", subraya.