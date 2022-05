Año jubilar: Amor y devoción para la Virgen de la Altagracia

Ivelisse Villegas

Santo Domingo, RD

Esta vez los devotos de la Virgen de la Altagracia no han tenido que hacer un viaje de peregrinación para rendirle la devoción inscrita por ser la patrona del pueblo dominicano. Lo han hecho a través de las actividades que se están realizado para conmemorar los 100 años de su coronación.

Los honores a la virgen hacen una parada en la Ciudad Colonial, con una agenda de actividades organizadas por las damas María Amalia León y Patricia Reid, miembros del Voluntariado de Museos; Fabiola Herrera, por el Museo de la Catedral Primada de América; Sonia Villanueva de Brouwer, tesorera del movimiento Unidos por la Altagracia, y la empresaria Soraya Checo de Álvarez.

Desde que se iniciaron las celebraciones por el año jubilar Sonia Villanueva ha sido la responsable de coordinar acciones para recaudar fondos y apoyar las iniciativas realizadas por la Comisión Nacional Organizadora del Centenario de su Coronación Canónica, que preside monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de San Juan de la Maguana.

En esta reunión realizada en el salón Arturo J. Pellerano Alfau de Listín Diario, Villanueva dijo que las oraciones a la virgen están dando sus frutos, pues ya se iniciaron los trabajos para la construcción del Templo a la Virgen de la Altagracia en Hoyoncito, Hato Mayor, porque ahí apareció el lienzo con su imagen que luego fue llevado a Higüey.

“La Virgen de la Altagracia es la única advocación que nace de las entrañas del pueblo. Y es la que representa la Natividad de la sagrada familia. Queremos que prevalezcan en las nuevas generaciones todos los milagros y las obras que se están haciendo para la gran celebración que será el 15 de agosto”, expresó.

Informó que se está trabajando una medalla en España que sirva como souvenir. Y, aunque el templo no esté listo están orando para que estos 100 años sirvan para ponerla en el sitial que se merece, como lo han hecho otros países con sus vírgenes. Asimismo, se están realizando los concursos de un himno y un rosario.

Junto a ella, Soraya Checo de Álvarez viajó desde Santiago para dar testimonio del éxito en las encomiendas asignadas, cargando consigo una oración a la Virgen impresa que regaló e hizo como el mejor acto de fe en este día.

Cuenta que estaba de vacaciones cuando Sonia le llama para decirle que colabore en una de las actividades para recaudar fondos por los 100 años de la Virgen. “Estuve a punto de decir que no, pero en segundo recordé que mi nombre es Altagracia y el de mi madre también. La virgen era parte de mi cotidianidad. ¡Dije sí! y no me arrepiento”.

Explicó que buscó un equipo de cuatro amigas para realizar una actividad educativa en la Ciudad Santa María. Se compró y se enmarcó una virgen y monseñor de la Rosa y Carpio les explicó su significado a los niños quienes conocieron su historia.

Con la religiosa Carmelita y los profesores de arte les enseñó a rezar el rosario y la última fue una cena para recaudar fondos, que fue un éxito, gracias al artista Fernando Varela, cuyas obras fueron parte de los atractivos de la noche y a cinco patrocinadores que depositaron en la cuenta del Episcopado. “Fue un regalo. No me arrepiento”.

CELEBRANDO A TATICA EN LA CIUDAD COLONIAL

“Queremos que el pueblo manifieste su devoción que es individual y merece respeto e inclusión, dentro de la cultura dominicana y la Virgen de la Altagracia es parte de ella”, expresó María Amalia León, directora del Centro León y presidenta del Voluntariado de Museos de la Ciudad Colonial.

Ella se integra a esta sombrilla de celebraciones con la actividad “Celebrando a Tatica en la Ciudad Colonial”, y para ello el Centro León hizo una parada efímera, del 6 al 28 de este mes mayo.

Dijo que aunque esta es una tradición que nace de la fe católica tiene sus exponencias culturales, y por esto, el Centro León y el Voluntariado han realizado un programa para que esta celebración no sea exclusivamente religiosa.

“Al fin y al cabo la devoción de cada quien debe ser respetada porque es una devoción de amor y aquí no hay nadie protagónico y todos llevan una artocha de luz a cada lugar de la Ciudad Colonial. Me parece incluyente, necesario; un país que comienza a dialogar en vez de dividir. Está uniendo que es la intención de la virgen”, dijo.

“Estamos trabajando con un verdadero sentido de comunidad para que las obras que se están haciendo sean sostenibles en el tiempo. Gracias al apoyo de Ministerio de Turismo, Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Clúster Turístico”, dijo León.

Fabiola Herrera de Valdez y Patricia Reid contagian con la alegría que las embarga porque hoy abre oficialmente la exposición María, Madre de Alta Gracia en el Museo de la Catedral Primada de América.

Es una exposición de arte sacro que tiene bajo su dirección un equipo integrado por Virginia Flores, Linda Roca y César Iván Feris. Todos en la museografía de una exposición de cuadros de la Virgen de la Altagracia que están en museos, colecciones privadas e iglesias de distintos pueblos. Fabiola dice que cada cuadro cuenta una historia especial, cada imagen es un testimonio de fe del pintor o de quien la encargó.

Tienen como principal atractivo el carro en que se hizo la procesión de la Virgen hace 100 años. “Queremos que el que vaya tenga tiempo de meditar. Son obras que trasmiten una experiencia y que del 13 de mayo hasta el 13 de junio los dominicanos entren al mundo de María”.

Se mandó a hacer una escultura de la Altagracia y San José a Ecuador que estará permanente en la Catedral.

Patricia Reid dice que estos dos últimos meses han sido maravillosos y el milagro más grande es unirnos como pueblo. “Tenemos obras desde 1800 hasta nuestros días para ser exhibidas, siendo un privilegio mostrar una acuarela de hace 100 años y el de Abelardo Rodríguez Urdaneta y uno de Gilberto Diez para el Día de la Coronación”.

ACTIVIDADES

Viernes 13: Colectivo Santos de Palo, en Casa de Teatro.

Jueves 19: Conferencia “Desde extremadura a Santo Domingo”, a cargo de César Iván Feris, en el Museo de las Casas Reales.

Viernes 21: Artistas pintan a la Virgen de la Altagracia en diversos espacios y Taller Pintar en familia en el Museo de la Familia, entre otras actividades.