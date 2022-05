Horóscopo de hoy 11 de mayo 2022

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Aquí el horóscopo de este miércoles 11 de mayo del año 2022:

ARIES

21 marzo - 20 abril

Sea positivo, independientemente de lo que digan o hagan los demás. Una situación emocional se intensificará si se vuelve emotivo o actúa apresuradamente. Considere su objetivo y lo que se necesite para tener éxito.

TAURO

21 abril - 20 mayo

Niéguese a permitir que alguien limite lo que usted puede hacer o que exija su tiempo. No haga pucheros si las cosas no salen como quiere; elija una ruta alternativa y avance. Actúe en base a su inteligencia, no a sus emociones, y evitará un alboroto.

GÉMINIS

21 mayo - 20 Junio

Haga todo lo posible por llevarse bien sin poner en peligro su integridad, posición o reputación. Evite las confrontaciones alejándose de situaciones cuestionables. Dedique más tiempo a marcar la diferencia y menos tiempo a que los demás se aprovechen de usted.

CÁNCER

21 junio - 22 julio

Usted puede ser amigable sin ponerse en peligro. Aborde proyectos y responsabilidades con una mente abierta y convierta algunas de sus ideas únicas en algo tangible. Un gesto amable dará lugar a comentarios positivos y devoluciones.

LEO

23 Julio - 22 agosto

Los cambios innecesarios serán costosos. Busque la simplicidad y la moderación en todo lo que haga, y estará satisfecho con el resultado. El crecimiento personal y una actitud sana le ayudarán a atraer a personas que tienen algo valioso que ofrecer.

VIRGO

23 agosto - 22 septiembre

Depende de usted lograr el cambio si eso es lo que quiere. Priorice su lista de tareas pendientes y no se detenga hasta que esté satisfecho con el resultado. Un enfoque único a una vieja idea o método reforzará su carácter y talento.

LIBRA

23 septiemb. - 22 octubre

Dedique más tiempo, no dinero, a una causa digna o a algo que desee realizar. Un gesto amable le ayudará a ganar favores. Un desafío en el hogar se volverá a su favor si hace sugerencias positivas para mejorar sus arreglos de vivienda.

ESCORPIO

23 octubre - 21 noviembre

Pase tiempo con personas que le levanten el ánimo, no que lo depriman. Desestime a cualquiera que intente volcar sus responsabilidades sobre usted. Amplíe sus intereses y busque conocimientos que puedan ayudarlo a sobresalir.

SAGITARIO

22 novi. - 21 dic

No se apresure a aceptar algo nuevo sin investigar lo que implica. Esfuércese más en los asuntos personales y domésticos que necesiten ajustes. Use su inteligencia y un suave empujón para obtener lo que quiera. Se alienta el romance.

CAPRICORNIO

22 diciembre - 19 enero

Cuídese mejor a usted mismo y a sus seres queridos. Diga no a las personas manipuladoras que intentan aprovecharse de usted. Realice mejoras en el hogar que lo alentarán a cuidar mejor su salud y bienestar.

ACUARIO

20 enero - 18 febrero

No permita que las emociones dicten lo que diga. Sea considerado y comprensivo al tratar con los demás. Busque formas sutiles de mejorar la forma en que hace su trabajo o maneja las tareas diarias. Apéguese a lo que funciona mejor para usted.

PISCIS

19 febrero - 20 marzo

Tómese un momento para pensar. Si actúa sobre una suposición, terminará arrepintiéndose. Concéntrese en lo que puede hacer para complacer a sus seres queridos y para ser feliz. Controle su tiempo y se sentirá liberado por lo que logra.