Delincuencia en el país: ¿Sabes cómo combatirla?

Bernadette Sánchez

Especial para L2

Santo Domingo, RD

La delincuencia es una realidad social que se manifiesta de diferentes maneras, lacerando significativamente la seguridad e integridad de los ciudadanos. El robo a mano armada es una de las formas más comunes, aunque el delito cibernético cada día tiene más auge y es en el que se utiliza más variedad de mecanismos para perpetrarlo.

Aitor Palacio, experto en tecnologías aplicadas a la seguridad, explica que así como existen diferentes formas de concretar un delito de estas índoles, hay maneras de enfrentarlos. De ahí que ofrece algunos ‘tips’ a LISTÍN DIARIO sobre cómo se le puede hacer frente a este tipo de malas acciones.

En relación al ataque físico (atracos), hay tres factores que inciden en que un individuo incurra en este hecho delictivo: necesidad, justificación y oportunidad.

“Siendo esto así podemos definir dos factores que, combinados, hacen que la delincuencia aumente, uno económico y otro social”, comenta Palacio, quien también asegura que en el país la mayoría de los asaltos es oportunista (no planificados), ya que al atracador no sale a la calle por una víctima en concreto, sino que la selecciona en el momento.

Sería necesario realizar campañas para frenar la delincuencia, pero el especialista en el tema asegura que estas han sido muy tímidas o inexistentes.

“Lamentablemente la estrategia tanto preventiva como reactiva de la Policía Nacional se ha enfocado tradicionalmente en el delincuente y no en el ciudadano”, asegura el Ceo de Alerta.

Considera que las medidas actuales deben complementarse con una estrategia en la que el ciudadano sea el centro, haciéndole partícipe de la solución.

Consejos para evitar un atraco

Entre las medidas para reducir la probabilidad de que ocurra un atraco, Palacio menciona las siguientes a los peatones:

- Evitar lugares solitarios y poco iluminados

- Estar pendiente al entorno (no distraerse con el celular o escuchando música con audífonos)

- Caminar en sentido contrario a los vehículos (en una calle de doble vía, por el lado izquierdo)

- Caminar rápido y con actitud observadora demostrando confianza en sí mismo

- Evitar los objetos de valor y usar poco efectivo distribuyendo las pertenencias en ambos bolsillos

- Mantener una distancia prudente de las personas sospechosas

- Al llegar al lugar de destino tener a mano las llaves

- Tratar de no caminar solo (hacerlo en compañía de amigos o compañeros de trabajo)

Para los que transitan en el vehículo, Palacio recomienda:

- Mantenerlo en óptimas condiciones (con suficiente combustible), así evitarán detenerse en cualquier lugar

- Tener cuidado al entrar y salir de lugares (estar atento al entorno asegurándose de que solo la puerta del conductor se desbloquee al abrir el vehículo)

- Utilizar el baúl, la parte debajo de los asientos, espacio en el piso y detrás del espaldar de los asientos delanteros para no dejar objetos visibles como carteras, laptops u otros artículos de valor

- Tener precaución en lugares que debe reducir la velocidad como policías acostados, cruces y semáforos, en este último mantener una distancia con respecto al vehículo delantero

- Evitar las compras en semáforos

- Reducir la velocidad al visualizar de lejos un semáforo en rojo tratando de llegar al mismo cuando esté en verde

- Jamás parar si el vehículo ha sido golpeado por una piedra u otro objeto

- Evitar enfrentamientos con otros conductores y dirigirse a un lugar seguro

Consejos para evitar delitos cibernéticos

El delito cibernético ha crecido exponencialmente por el auge del mundo digital. Desde 2021 hay estudios que señalan que mueve más dinero que el narcotráfico. No solo las empresas son víctimas. También existen ataques al ciudadano común mediante técnicas como hacking, acceso ilegítimo de manera remota al dispositivo de la víctima; phishing, envío de comunicaciones electrónicas fraudulentas solicitando informaciones personales, bancarias y credenciales de acceso, para lo cual los ciberdelincuentes simulan ser empresas y/o contactos de confianza, y malware, programas informáticos instalados en un dispositivo para espiar y obtener datos, asegura el especialista en tecnología.

Para evitar este tipo de delitos se recomienda:

- Modificar las contraseñas frecuentemente

- Utilizar diferentes contraseñas para cada cuenta

- Crear contraseñas complejas (difíciles de adivinar), al menos de ocho caracteres que contengan mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, la contraseña no debe tener relación con el usuario, como su nombre, algún conocido, mascota o fecha de nacimiento, no usar patrón de teclado como qwerty, asdfg, 12345, no usar palabras que figuren en el diccionario

- Nunca dejar las contraseñas anotadas por escrito

- Mantener actualizados todos los softwares

- Realizar copia de seguridad de los datos

- Asegurarse de buscar durante la navegación en internet la S del protocolo HTTPS

- Sospechar ante los mensajes donde solicitan información sensible o que pulse en algún enlace

Por último, Palacio recomienda reportar el delito cibernético al Departamento de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional.

