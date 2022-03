Real Belén, el youtuber que visita cementerios en busca de tumbas de famosos

Carolina Pichardo

carolina.pichardo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En YouTube se puede ver todo tipo de contenido para público de diferentes edades. Y es común que aquellos canales sobre estilo de vida y entrevistas sean los más consumidos por las audiencias.

Pero Roberto Belén (Real Belén) ha creado un curioso proyecto en el que muestra las últimas moradas de personalidades que han aportado al arte, la política y la historia general dominicana, un nicho poco explorado por otros youtubers criollos.

El encuentro con Belén fue en uno de sus sets de grabación: el Cementerio Nacional Máximo Gómez, donde se encuentra el personaje que íbamos a visitar, y donde también iba a aprovechar para documentar un blog para su canal.

Para una persona común explorar a través de un camposanto podría tomar hasta horas, pero para Belén es una tarea fácil. Este fue el primer trabajo como niño de quien, a falta de recursos económicos para ayudar a su familia y satisfacer sus gustos, se adentró al mundo de los cementerios.

“Cuando las personas llegaban a visitar a sus difuntos, yo les podía buscar agua para las flores, ponerle algo para que el velón no se le apague o limpiarle la tumba… Como niño no sentía miedo”, dice.

Con los ahorros adquiridos en este trabajo, pudo comprar su primera bicicleta. Y, con más experiencia, aprendió a movilizarse con destreza entre los caminos de los cementerios.

Mientras contaba su historia, caminábamos hacia la tumba de Ángel Miro Andujar (Catarey), considerado como el mejor tamborero de la época de los 1980, y quien falleció el 17 de julio de 1988 en un accidente de tránsito durante una gira por Venezuela.

A través del tiempo, Belén ha sido DJ de música electrónica y ahora se dedica a comercializar con colmados. Aunque dice que grabar los videos le toma tiempo y que, por ende, no le ha dedicado el suficiente tiempo a otros oficios.

Cuando estaba en la escuela, a Belén la apasionaba la asignatura Ciencias Sociales e Historia y fue una de las razones por las cuales le dio curiosidad conocer y compartir la vida de personalidades dominicanas y, sobre todo, dónde están sepultadas.

“Ya con ese conocimiento que tengo de los cementerios veo que las personas les hacen homenajes a los difuntos, pero nadie sabe dónde está su tumba. Eso es un mito. Muchas personas que no viven en el país, cuando muere un artista reconocido, solo ven cuando van a enterrarlo y nadie vuelve”, expresa.

Pero, ¿cómo Belén puede encontrar las tumbas tan fácilmente? Dice que antes de grabar los videos averigua con personas que trabajen dentro de los cementerios y que además se ocupa por explorar por sí mismo e investigar en documentos.

Tumba de Catarey

En el camino hacia la tumba de Ángel Miró Andújar, se pudieron observar animales muertos y una osamenta humana. Pero ese tipo de contenido no sale en los videos de Belén.

“En los cementerios he visto muchas cosas que he decidido no grabar por respeto. Voy a visitar una tumba en específico, no a enseñar, porque realmente eso está a la vista que hay muchos descuidos”, dice.

También comenta que trata de que los familiares no se sientan ofendidos, sino que lo vean como un homenaje.

La de Catarey, a quien Juan Luis Guerra y 440 le compuso la canción “Ángel para tu tambora”, estaba pintada de azul cielo. En el mismo panteón también hay restos de otros miembros de su familia.

Visitas que le han impresionado

Durante el último año ha visitado decenas de tumbas como la del comediante Frank Suero, el comunicador Rafael Corporán, el actor Freddy Beras Goico y la de la cantante Sonia Silvestre. Además las de expresidentes dominicanos como Juan Bosch y Joaquín Balaguer.

Pero a pesar de sus múltiples visitas, la que más le ha impresionado fue la de Melida Rodríguez, la primera bachatera dominicana e intérprete de la canción “La sufrida”.

“Me sentí emocionado cuando vi la tumba de Melida, porque fue una mujer que la escuchaba en las canciones de Marino Pérez, quien grabó una bachata dedicada a ella (La sufrida), pero nadie sabía quién era Melida… Es una de las tumbas como que más me ha chocado, no por sus condiciones, sino al ver dónde estaba sepultada”, comenta.

También dice que fue emotivo visitar la tumba de la comediante Yenifer García, quien falleció en 2018 en un accidente automovilístico.

Anécdotas en cementerios

Hace un mes trató de contabilizar cuántos cementerios ha visitado. No sabe el número exacto.

Lo que sí recuerda son algunas anécdotas que lo han alertado al momento de grabar sus videos: como la ocasión cuando estaba visitando una tumba y de repente aparecieron decenas de perros o la de cuando pensó que sería asaltado por unos chicos en una motocicleta.

La que más lo ha asustado fue cuando visitó un cementerio en San Pedro de Macorís en busca de la primera médico dominicana, Andrea Evangelina Rodríguez, y sintió escalofríos. “Sentí como un aire de miedo, incluso salió documentado en el video”.

Pero a pesar del par de sustos, nunca le han ocurrido hechos mayores. Según cuenta, esto se debe a que quienes trabajan en los cementerios ya le conocen y porque también sabe cómo moverse dentro de los mismos.

Roberto Belén nació en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, aunque desde pequeño vive en el sector Los Girasoles, en el Distrito Nacional.

Cada semana sale de su vivienda, donde vive junto a sus dos hijos, a buscar nuevas aventuras dentro y fuera de la capital.

Aunque hasta el momento su canal de YouTube tiene más de 37,700 suscriptores y sus videos cuentan con cientos de miles de reproducciones. Le gustaría en un futuro poder viajar a otros países para hacer el mismo contenido.

“Ese trabajo que yo realizo, que lo hago con mucho amor y mucho respeto, me gustaría algún día llevarlo a otro país. Tengo interés más adelante cuando tenga recursos monetarios poder viajar a otro país”, dice.