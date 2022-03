Ana Mirtha Vargas

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

La sobrevenida de la primavera, este año el 20 de marzo, día en que el sol coincide con los cero grados de Aries, inicia el zodíaco, raíz del día internacional de la astrología. Si bien los cambios no suceden súbitamente, percibimos el cambio de ambiente, salimos de la oscuridad del invierno hacia los matices brillantes y coloridos de la temporada que incitan a emprender nuevos proyectos, a procurar alcanzar nuestros objetivos.



Inicia el zodíaco con el signo de Aries, Ares, en la mitología griega, Dios de la guerra, considerado un signo iniciador, impulsivo, impetuoso y creativo. Procuremos el equilibrio. Que la fuerza que impere sea la fuerza de la esperanza, que avancemos en educación por el bien de la comunidad.

Me suscribo al pensamiento de Rajneesh un maestro espiritual indio que sostenía: “Peleas con otros porque vas acumulando basura dentro de ti y tienes que tirarla afuera. La guerra no es el problema, el problema es el ser humano. Y la guerra no está fuera, la guerra está adentro. Y si no has peleado la guerra internamente, la pelearás afuera. Si has peleado la guerra internamente y has salido victorioso, entonces la guerra cesará. Es la única forma”.