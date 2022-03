En El Conde: recuerdo de la Revolución de Abril

Carmenchu Brusíloff

Santo Domingo

En mi caminata por El Conde vengo en busca de aquello que recuerde la Revolución de Abril. Es parte de la historia de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Ando en taxi por hora, y me preocupa la escasez de estacionamientos. Aparece uno frente a la iglesia de Las Mercedes, pero la acera está tan alta que al subirme doy un traspié.



¿Prestará atención a este problema el programa de revitalización de la Ciudad Colonial? Cruzar Las Mercedes en la esquina con José Reyes se hace difícil. Hay mucho tráfico, no hay semáforo y los conductores andan con prisa. Cruzar es casi una aventura.



Ya en El Conde miro la plaza homónima. A las 10:10 de la mañana no hay local abierto. Prosigo mi andadura. Llama la atención un comercio que anuncia agua de coco, vende frutas y jugos naturales. En su interior hay canas como adorno. El transitar de un par de perros realengos me hace brincar y achucharlos. Vuelvo a confiar en el programa de renovación.



¿Se hará cargo de alejar estos canes que molestan al turista y al nativo? Contemplo los numerosos puestos de venta al exterior. Unos, bonitos. Otros, no. En el centro del paseo, al inicio de cada cuadra, una muñeca sin rostro tamaño natural es parte del panorama. Resulta agradable. A esta altura de El Conde, en las calles que la cruzan no hay placa que las identifique con sus respectivos nombres. Me percato cuando varios jóvenes, que estudian idiomas en el Dominico Americano, me preguntan cómo se llama una calle. ¿A qué institución compete colocar las placas?

Me detengo en El Conde con Sánchez, donde se levanta el edificio Copello: ‘el primer edificio comercial construido bajo la corriente racionalista’ realizada por el arquitecto Guillermo González Sánchez. (Datos: Guía Arquitectónica Santo Domingo). En él se observa la influencia del Movimiento Moderno Internacional.



ste edificio fue la sede del Gobierno Constitucionalista, presidido por Francisco Caamaño Deñó, durante la Revolución de Abril en 1965. Intento ver si alguna placa lo dice. Si hay, no salta a mi vista. Tal vez la esté tapando un vendedor ambulante.

Estatua

En el extremo oeste de El Conde, frente al Altar de la Patria en el Parque Independencia, está la estatua de Caamaño. Tiene 10 pies de altura. Representa al líder de la revolución mientras pronunciaba en este sitio el discurso de toma de posesión como presidente, el 4 de mayo de 1965. Su autor fue Juan Gilberto Núñez. Una placa en el pedestal con los detalles está, lamentablemente, en mal estado. ¿Quién debe arreglarla?