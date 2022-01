“Kuki”, el señor de los muñequitos

Yanibel Luna

Santo Domingo, RD.

La falta de recursos económicos para continuar con sus estudios llevó a Antonio de la Cruz a sentir pasión por el arte y los personajes animados que atraen a los niños a través de la pantalla.

Antonio es conocido como “el señor de los muñequitos”. Aprendió a dibujar de manera empírica y lleva alrededor de 40 años dedicándose a ilustrar diferentes personajes.

“Aprendí a dibujar y a pintar solo. Tenía 19 años cuando empecé con los muñequitos, era un aficionado de ellos, por lo que decidí hacerlo y cortarlo con una chaveta”, narró Kuki y añadió que era difícil sacar correctamente las figuras con esa herramienta, pero que no se detenía porque le gustaba.

También, dijo que en una ocasión le iban a otorgar una beca ‘Modern School’ pero en ese momento quitaron la escuela. Entonces, siguió trabajando por su cuenta.

"Kuki" con el tiempo fue adaptándose a los nuevos tiempos y adquiriendo nuevas herramientas como la caladora eléctrica, lo que le facilita hacer una docena de figuras durante una semana.

Suele tomarse su tiempo para elaborar y diseñar sus figuras. El señor explicó que todo depende, puesto que la luz suele irse en ocasiones y él corta sus creaciones con una máquina eléctrica, pero que puede variar. En un día podría hacer de uno a dos muñecos.

De su familia es el único que se dedica a este arte. “Yo sólo soy un seguidor de los muñequitos desde pequeño”, comentó.

Su primer trabajo fue en un hotel, pero al descubrir que tenía talento, desde aquel entonces está “independiente”. Contó, además, que no hace ni un solo muñeco para él mismo o para dejarlo en su hogar, sino que, al mantenerse de ese negocio, siempre sale a las calles a venderlos.

“Para mí es una alegría inmensa hacer esto, estoy atento a los personajes que salen en el cine para poder vender los muñequitos que a los niños les gustan”, expresó emocionado por lo que causa en los más pequeños con su trabajo.

Asimismo, enunció que desde sus tiempos, donde vendían los “paquitos” donde estaban personajes como Pedro picapiedra, Tom y Jerry y otros programas infantiles de moda en aquel entonces, hasta el día de hoy, siempre se ha dedicado a su actual vocación.

El arte es muy importante para él. Según lo que manifestó, por medio de éste expresa mucha alegría y sobretodo tranquilidad, porque cuando trabaja requiere concentrarse mucho.

A pesar de que presenta problemas con su visión, trata de enfocarse y realizar su trabajo despacio.

El precio de los personajes

El precio de los muñecos es de 24 pulgadas/2 pies a RD$450 pesos, pero que a veces se venden a RD$500 ya que hay personas que le dejan los cincuenta pesos sobrantes.

Hasta ahora, sólo se dedica a esto y desde que se casó su trabajo como vendedor es que lo ha mantenido. También contó que solía venderle de estas figuras a la tienda “Prin”, ubicada en la Mella, por el precio de a RD$5 pesos.

El apodo que ha adoptado, “el señor de los muñequitos” y que lo reconozcan en las calles por su trabajo, lo emociona. “Es una alegría grande que me llamen “el señor de los muñequitos” porque los niños me dicen “mira al señor que pinta los muñequitos, el que pinta a Spider-Man…” por eso es que más me conocen, no por mi nombre sino por “el pintor de los muñequitos”” expresó.

Y no sólo son los niños los que aman su trabajo, sino que también hay padres que lo reconocen y valoran lo que hace.

Aunque se siente más que feliz por las cosas que hace y le gusta el trabajo al que se dedica, por más que quiera, no puede tener un local para él debido a los pocos ingresos que tiene actualmente, porque “la cosa está difícil”. Kuki explicó que esto no es que le deje gran cosa para él tener su propio local, pero si lo tuviese viviría mucho mejor y quizá su vida cambiara para bien.

Para el día de reyes dijo no estar preparado puesto que tiene pocos muñequitos y se encuentra corto de material. Los materiales que utiliza son plywood de un cuarto (1/4), pintura acrílica positiva, pinceles y lijas.

A pesar de que no firma su arte, dijo que la gente lo reconoce por el tiempo que tiene vendiendo en las calles.