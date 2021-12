Fuera del clóset: ¿quieres saber qué NO se usará en 2022?

Marta Quéliz

Santo Domingo

Por lo regular, se informa sobre lo que se llevará en el vestir en el próximo año. Pero, como todo ha cambiado en el mundo, ahora te enterarás de lo que NO se llevará. Presta atención.

“En este año 2022 que está a punto de iniciar, vamos a ver muchas tendencias salir de closet. Algunas muy favorecedoras y otras no tanto. Porque hay piezas que hace mucho debimos dejarlas fuera y hay otras que queremos seguir guardando, pero hay que ir con la moda”, comenta el diseñador Keyther Estévez.

Las piezas que no estarán

Menciona que una de los primeros que estarán de “patitas en las calles” serán los pantalones tubitos. “Así como lo lees, ya quedarán en el olvido. Estos deben ser eliminados de tu guardarropa”. Ahora debes darle paso a las campanas o patas de elefante, como también se les llama.



Otro que quedará fuera es el pantalón talle alto. “Con la salida de esta pieza, no estoy de acuerdo porque es muy favorecedor para los cuerpos latinos, pero si eres de las que son fiel a las tendencias prepara ese cuerpo para llevarlo abajo de la cintura ahora”.

Las chaquetas muy entalladas ya no son la mejor elección para tu ‘outfit’. Toma prestada la de tu novio súper ‘oversize’ y estarás de “muerte lenta”, muy, pero muy a la moda.



Las minifaldas tipo jugador de tenis, ya no son parte del juego de la moda. No más este tipo de faldas. Si la tienes en tu closet, puedes guardarla para su regreso, no se sabe cuándo, pero ahora mismo, debes hacer espacio para las mini mini.



De otra cosa que debes olvidarte en este 2022 es de los estampados de flores. Estos quedan a un lado. Los colores fuertes te invitan a jugar a lo llamativo, pero sin dibujos, solo donde ellos sean los protagonistas. Así que comienza a ver tu paleta de colores para que conozcas cuáles tonos fuertes le van a tu piel.

Los accesorios

Hay que decirle adiós al minimalismo. Ahora los accesorios llegan súper XL, y si es en tus aretes mucho mejor. Así que, ¡a preparar esas orejas para llevar el peso de la moda!

El cabello

Ya puedes ir pensando en darle tijera a ese pelo por la cintura. El ‘look’ ciguapa hay que dejarlo atrás para dar paso a los cortes alocados y todo lo que sea corto. ¡A poner a volar la imaginación sobre tu cabeza!

Maquillaje

Los colores suaves sobre tus ojos quedaron atrás. Abre las puertas al ‘makeup’ en tonalidades tierra. “Ahora llegó el momento de ponerle color y brillo a tus ojos”. Sal a conquistar el mundo con un nuevo ‘look’ y deja atrás esas tendencias que se quedarán con el viejo año 2021.