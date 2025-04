The Washington Post y ChatGPT se unen para facilitar el acceso a noticias

El diario estadounidense The Washington Post y la tecnológica OpenAI han anunciado este martes una "alianza estratégica" para facilitar el acceso a noticias "de alta calidad" en el chatbot de ChatGPT, que cuenta con más de 500 millones de personas semanales.

"Como parte de esta alianza, ChatGPT mostrará resúmenes, citas y enlaces a reportajes originales de The Post en respuesta a preguntas relevantes", anota hoy un comunicado del medio citado.

Esta no es la primera vez que la compañía liderada por Sam Altman se alía con un medio, ya que OpenAI se ha asociado con más de 20 editoras de noticias, entre ellas The Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Financial Times y Vox.

Por su parte, The New York Times demandó a OpenAI y a Microsoft por violación de derechos de autor y el uso no autorizado de sus textos para entrenar su inteligencia artificial.

Varun Shetty, director de alianzas con medios de OpenAI, anotó que invertir en periodismo de alta calidad ayuda a la compañía a garantizar que sus usuarios "reciban información oportuna y confiable cuando la necesitan”.