Lujo en el pelo: Looks originales para los días más especiales del año

Europa Press

Madrid, España

Los peinados se llevan más creativos y trabajados. Ya no queremos aparentar que casi nos acabamos de levantar, sino que nuestra imagen es el resultado de una idea, de una actitud meditada y bien preparada para llevarla a cabo. Por eso, para las fechas más señaladas del calendario vamos a escoger looks que nos distingan con mucha imaginación.

Detalles que son un todo

Más allá de complementos joya maravillosos o de recogidos clásicos, hay otra manera de recoger el pelo. "Las trenzas de raíz son ideales para recoger una parte de nuestra melena con cualquier longitud. Podemos llevarlas solo en un lado, dejando caer el pelo. Pero también en ambos, incluso con un ligero tupé.", asegura Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Para no pasar desapercibida

Se llevan los looks minimalistas, pero el exceso, también. Es un modo de remarcar nuestra actitud. "El volumen y los moños con mucho cuerpo han llegado para hacer visible no solo un tipo de peinado más cuidado, sino también un interés por hacerlo patente. No le tengas miedo a un cierto exceso muy equilibrado con acabados perfectos.", indica Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

Recogido alto y claro

Este recogido inspirado en los 90 se sofistica y actualiza. "Los dos moños son una tendencia que rescatamos de décadas anteriores y lo hacemos con otra propuesta, la de dejar dos mechones largos como si fueran dos antenas cerca del rostro. Para hacerlo moderno le daremos al recogido un efecto wet que lo hará tremendamente sofisticado.", asegura Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Las apariencias engañan

Esta tendencia se retoma, la diferencia está en que no se disimula que es un recogido. "Para crear este bob hay que recoger las puntas en la nuca, pero con volumen. Para conseguirlo recomiendo que la melena esté texturizada o con ondas ligeras para que tenga más cuerpo. El toque lo dan los mechones cercanos a la cara.", sugiere Manuel Mon de Manuel Mon Estilistas desde Oviedo.