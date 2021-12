Por una exquisita e inocua Nochebuena: ¡manipula bien esos alimentos!

Hoy se cocina mucho en las cocinas dominicanas. El trajín comienza días antes, con la preparación de sazones y carnes para adobar, y crece hasta convertir la cocina en un jolgorio culinario que concluye minutos antes de servir la cena.

En ese trajinar no se puede olvidar mantener las reglas sobre la inocuidad de los alimentos para evitar intoxicaciones y enfermedades causadas por su mal manejo.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque la contaminación de los alimentos puede producirse en cualquiera de las etapas del proceso de fabricación o de distribución, “una buena parte de las enfermedades transmitidas por los alimentos se deben a alimentos que han sido preparados o manipulados de forma incorrecta en el hogar, en establecimientos que sirven comida o en los mercados”.



¿Qué hacer?

El “Manual sobre las cinco claves para la inocuidad de los alimentos” de la OMS ofrece pautas para impedir que los microorganismos le infecten a usted y a otras personas. Estas claves son:

1. Mantener la limpieza

-- Lávese las manos antes de preparar alimentos y con frecuencia durante su preparación.

-- Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos.

-- Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales.

-- Es recomendable fregar mientras se prepara la comida, de forma que los microorganismos no tengan posibilidad de multiplicarse.

-- Mantenga los animales domésticos y demás tipos de animales apartados de las zonas de cultivo, preparación y conservación de alimentos (por ejemplo, mascotas, aves de corral o animales criados en el hogar).



2. Separar los alimentos crudos y cocinados



-- Al hacer la compra, mantenga separados la carne roja, la carne de ave y el pescado crudos de los demás alimentos.

-- En el refrigerador, guarde la carne roja, la carne de ave y el pescado crudos debajo de los alimentos cocinados o listos para el consumo para evitar la contaminación cruzada.

-- Guarde los alimentos en recipientes con tapas para evitar el contacto entre los crudos y los cocinados.

-- Lave los platos que hayan estado en contacto con alimentos crudos. Utilice un plato limpio para los alimentos cocinados.



3. Cocinar completamente



-- Cocine completamente los alimentos, especialmente las carnes rojas, la carne de ave, los huevos y el pescado.

-- Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que han alcanzado los 70°C. En el caso de las carnes rojas y de ave, asegúrese de que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de un termómetro.

-- Recaliente completamente los alimentos cocinados.



4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras.



-- No deje alimentos cocinados a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

-- Refrigere lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos (preferiblemente por debajo de los 5°C).

-- Mantenga la comida muy caliente (a más de 60°C) antes de servir.

-- No guarde alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador.

-- No descongele los alimentos a temperatura ambiente.

5. Usar agua y materias primas seguras



-- Use agua segura o trátela para que lo sea.

-- Seleccione alimentos sanos y frescos.

-- Elija alimentos procesados para su inocuidad, como la leche pasteurizada.

-- Lave la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas.

-- No utilice alimentos caducados.

-- Tire las latas aplastadas, hinchadas u oxidadas.



¿ENFERMO?

“Procure no manipular o preparar alimentos mientras esté enfermo y durante las 48 horas siguientes a la desaparición de los síntomas. No obstante, si ello es inevitable, lávese las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos y con frecuencia durante su preparación”, aconseja la OMS.