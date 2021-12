Dos mujeres de armas tomar

Marta Quéliz

Santo Domingo, RD

Hoy me siento tan orgullosa de tener dos amigas y compañeras de trabajo que gracias a sus méritos han dejado ver hacia afuera su potencial y entrega a un periodismo de calidad. Celeste Pérez (Cele) y Maritza Morillo (Mary) son ellas. Curiosamente, trabajan juntas en Las Sociales de LISTÍN DIARIO, y ambas son guerreras de la vida, porque en esta profesión hay que batallar, no solo con el trabajo en sí, sino también con la suspicacia con que algunos juzgan a los periodistas sin saber que muchos ejercemos teniendo claro que “la ética no está en la profesión, sino en la formación”, como decía mi adorada madre.

¡Ive me cogió alante!

Aunque la culpo de ser despistada, en esta ocasión Ivelisse Villegas se puso las pilas y se me fue alante. Le escribió una hermosa columna a Cele, pero ni creas que me “tulliste” con eso, como dicen los jovencitos. Siempre hay cosas que decir de mujeres de armas tomar como mi queridísima Celeste Pérez, a quien felicito porque recientemente fue galardonada por la Federación de Mujeres Empresarias Dominico Internacional (FEM) por sus logros en la Comunicación. No me gusta empalagar, pero ella es de esas mujeres que, aunque con dulzura trata a la gente, sabe enfilar muy bien sus cañones para lograr un resultado de calidad en cualquier trabajo que le toque hacer. Cuando tiene que ser humilde, lo es; pero cuando hay que ponerse un “estringue” (ella me entiende), también lo hace para que nada se salga de su protocolo. Tiene demasiados méritos para alcanzar, no solo este galardón, sino para seguir caminando firme hacia el éxito soñado, porque siempre va por más.

La historia de Maritza

No les contaré los detalles, pero sí les diré que detrás de sus logros hay una historia de lágrimas, de esfuerzo y de lucha hasta dejar casi el “pellejo” en jornadas extensas de fuertes trabajos, pero sobre todo, hay una historia de superación, no al sistema, sino a ella misma, que todos somos capaces de lograr al precio que ella la ha obtenido. Es mi comadre, mi amiga, mi colega y compañera de mucho tiempo en esta nuestra casa, LISTÍN DIARIO; y hoy, a través de estas líneas, le expreso mi admiración. La gente de su pueblo también lo hizo. El senador de por la provincia Elías Piña, Iván Lorenzo, le entregó una placa de reconocimiento por ser un “ejemplo de superación personal y referente en su desempeño profesional”. Ella no se imagina lo que todos disfrutamos este logro, porque sabemos que, al igual Cele, ha sabido probar las verdes y las maduras. Así que, desde aquí mis felicitaciones a las dos, y que estos lauros sean para asumir los retos del periodismo como saben hacerlo: con “armas” en manos. ¡Felicidades a las dos!