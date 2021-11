Xiomarita Pérez

Santo Domingo, RD

Mañana todos a bailar merengue. Es 26 de noviembre, Día Nacional del Merengue y hay que sonar, bailar merengue. Desde las 2:00 de la tarde estaré haciendo un “en vivo” en Instagram analizando los tipos de merengues que existen: folklórico, popular, tradicional o clásico y sinfónico, hasta el nombre que adquiere la agrupación musical que lo interpreta.

También abordaré sobre la “muliana”, un paso que realiza el hombre mientras gira alrededor de la pareja y solo lo muestran los grupos folklóricos. Las tres partes del merengue, en qué momento se dan las vueltas en el baile. ¿Los extranjeros, tienen ritmo o no tienen?

¿Han bailado merengue “joyao”? ¿Cuál es la provincia que vive más el merengue típico?

¿Cuál es el merengue más difundido y más interpretado? ¿De qué década son los merengues que suenan más en Navidad? ¿Cuál era la emisora que tenía un programa de merengues típicos a las 5:00 de la tarde?

En Santo Domingo no existen lugares apropiados para ir a bailar un merengue típico, si aparecen algunos me lo informan. No es justo que no sepamos lo valiosa que es nuestra música para apreciarla y preservarla.

En los hoteles sí bailan merengue, pero dándose jalones y quienes nos representan son jóvenes que muchas veces los buscan más por la cercanía del centro hotelero que lo que ellos puedan hacer, ya que no están preparados para explicarles a los turistas lo orgulloso que estamos por nuestra cultura musical.

Alcemos nuestra voz, defendamos lo nuestro, bailemos nuestra música, empoderémonos con orgullo de nuestra riqueza. No permitamos que otros países distorsionen nuestra cultura para ganar dinero o adquirir reproducciones, no seamos permisivos.

¡Don Américo Mejía seguiremos luchando, que esta fecha nunca pase desapercibida, que suene la tambora, la güira y el acordeón y que no nos quiten lo baila’o!