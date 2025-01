Bad Bunny aparece como director de Telemundo y confiesa que sueña con crear una familia

Luego de participar como reportero "Noticentro al Amanecer" por Wapa TV, la estrella mundial Bad Bunny ahora apareció como director de televisión en el programa "Alexandra a las 12", de Telemundo Puerto Rico, durante una inusual gira de medios para promocionar su nuevo álbum "Debí tirar más fotos".

Además de las bromas que realizó a través de su personaje, el artista también habló seriamente con Alexandra Fuentes sobre el sueño que tiene de crear su propia familia y cómo es compartir con sus familiares a pesar de su fama.

"Yo quisiera que en el momento que tenga una criatura y una familia, poder dedicarle tiempo. No quisiera decirle, ‘me tengo que ir de gira ahora o me tengo que ir ahora’. Quiero que cuando llegue ese día yo tenga el tiempo para dedicarle al amor, a la crianza, a criarlo, a dedicarle tiempo porque para mí eso es bien importante. Si algún día se da, quiero que sea de esa manera, poder criarlo con cariño y amor, que no sea de otra forma", explicó.

También afirmó haber obtenido más logros de los propuestos, aunque espera alcanzar otros objetivos.

"Profesionalmente, he logrado más de lo que hubiera imaginado. Mientras uno va creciendo, siguen surgiendo sueños y metas nuevas. Nunca las comparto y cuando se dan la gente se sorprende, pero hay cosas buenas y muchas metas que tengo, y que en un futuro que espero cumplir", destacó.

Desde el domingo, el cantante boricua acaparó titulares por las canciones que forman parte de su reciente disco y por la estrategia de marketing que asumió para impulsar dicha producción.

Para cumplir con las actividades que componen el plan de mercadeo, Bad Bunny jugó dominó con vecinos del Residencial Nemesio Canales, donde coincidió con el joven talento Benny Benni.