"Guerreros" de Wikipedia batallan contra la desinformación, el sexismo y los nazis

Joshua Melvin

Washington, Estados Unidos | AFP

Cifras falsas sobre los muertos de covid, historias que glorifican a los nazis y una preponderancia de páginas dedicadas a los hombres: este es el destino diario del ejército de voluntarios que moderan las decenas de millones de artículos de Wikipedia.



La mayor enciclopedia digital del mundo es a menudo el primer resultado que aparece en una búsqueda en internet, y es una fuente inestimable de información gratuita.



Pero también revela algunas fallas humanas, ya que los artículos del sitio pueden, en teoría, ser escritos en más de 300 idiomas por cualquier persona con conexión a internet. Por ello, el papel de los moderadores, que en su mayoría son voluntarios anónimos, es crucial.



"Siempre llevo mi portátil para editar Wikipedia", dice Alaa Najjar, que vive en Oriente Medio, pero prefiere mantener sus datos de identificación en secreto para proteger su privacidad.



"Mis amigos dicen que es una adicción, pero yo prefiero decir que es mi pasión", cuenta a la AFP por correo electrónico.



Najjar dice que contribuye con casi 500 artículos a la semana. Médica de profesión, ha tenido que hacer frente a una avalancha de información médica falsa vinculada a la pandemia.



Ha visto artículos que afirman falsamente que el covid ha matado a famosos y páginas que exageran el número de muertes y casos en algunos países.



"Revisé cientos de artículos durante la pandemia y rechacé muchas ediciones engañosas o erróneas", dice Najjar, quien recibió el premio más prestigioso de la enciclopedia en 2021 por su trabajo.





Cazador de nazis

Wikipedia, que celebró su 20º aniversario en enero, ha recibido excelentes críticas en los últimos años por sus métodos de comprobación de hechos.



Aunque se trata de una plataforma enorme, el sitio no busca ganar dinero para no ser acusado de anteponer los beneficios a la seguridad de los usuarios, una crítica lanzada a Facebook por políticos y oenegés.



Wikipedia depende de voluntarios para clasificar la masa de contribuciones, lo que puede ser una tarea ingrata.



"Alguien me llamó 'vándala' por eliminar información sin fundamento", dice Ksenia Coffman, quien lucha contra los artículos sobre la Segunda Guerra Mundial que idealizan el papel de los nazis y los generales alemanes.



El tipo de narración que resta importancia al contexto histórico de las atrocidades de la Alemania nazi, incluido el Holocausto, y exalta sus hazañas armamentísticas ha influido en una cultura alternativa de internet que se ha colado en Wikipedia.



"¿Por qué me atacan cuando trato de eliminar estos fragmentos de información sin fuentes que sólo glorifican a los supuestos héroes de guerra nazis?", dice Coffman, quien vive en California pero creció en la Unión Soviética.



Los insultos son un "error táctico" para ella, porque se siente aún más motivada ante tales ataques. Contribuye con unas 200 correcciones al mes.





Disparidades

Los artículos de Wikipedia se apoyan en fuentes escritas fiables de la prensa y de publicaciones académicas.



En este sentido, ponen de manifiesto ciertas disparidades en el ámbito intelectual, entre ellas la desigual representación de las mujeres respecto a los hombres.



"Wikipedia es un espejo incómodo que refleja las desigualdades sistémicas en el conocimiento", dice Rebecca O'Neill, una moderadora con sede en Dublín que dice pasar unos 40 minutos al día trabajando en la plataforma.



En 2015, solo el 15% de las biografías en inglés eran sobre mujeres. Tras los esfuerzos de alcanzar un mayor equilibrio, la cifra aumentó al 19% en 2021, según O'Neill.



El año pasado, la moderadora escribió una media de un artículo al día en Wikipedia, con una proporción de 19 biografías de mujeres por cada biografía de hombre.



"Como individuo, tengo un papel que desempeñar", dice O'Neill. "Voy a conseguir el tiempo y simplemente hacerlo, sin darle demasiadas vueltas. Es algo que puedo hacer".