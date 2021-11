¡A disfrutar del turismo de familia!

Rosanna Herrera

Especial para L2

Santo Domingo, RD

La periodista Carolina Lorenzo es de las personas que quiere aportar al fortalecimiento del turismo dominicano. Ella sabe que después de la pandemia ocasionada por el Covid-19, República Dominicana necesita del empuje de todos para seguir recuperando la fuerza de este sector que dinamiza la economía nacional.

No ha escatimado esfuerzos en su lucha por establecer una forma segura de hacer excursiones internas. El nicho lo ha encontrado en el turismo de familia. Cada semana prepara la mochila de sus parientes y emprende hacia un destino diferente. En ocasiones no son apropiados para niños, por los niveles de dificultad que conllevan, pero eso no es excusa para descubrir los encantos de esos puntos turísticos. Quienes tienen la edad y las condiciones, hacen el viaje.

Aunque turifamilia nació con viajes familiares que solo incluían a su propia familia, el proyecto se expandido porque otras personas han querido sumarse a esas aventuras. Aunque ya es algo que genera ingresos por la logística que amerita, para ella lo más importante es que está un aporte doble: a las familias para que conozcan y se distraigan, y al turismo del país para que cada día sea más potente.

Los tours

“Hemos ido a los lugares más hermosos, que entiendo la gente debe conocer, recibiendo la aceptación de un público que, con sus publicaciones en las redes y páginas Web, deja claro cuánto lo disfrutan. Al final del día, eso es lo que queremos, es lo que paga el sacrificio de días de organización haciendo los contactos necesarios para cada viaje”, comenta la Lorenzo.

Como buena oriunda de la provincia San Cristóbal, esta periodista se ha dado a la tarea de dar a conocer las maravillas que tiene esta zona, sobre todo en Los Cacaos, Muchas Aguas, la cual posee un gran potencial ecoturístico, pues cuenta con los más hermosos monumentos de la naturaleza, como el Tabernáculo, La Taína, Los Charcos de Nizao, Los Reyitos, entre otros.

Con esta iniciativa, Lorenzo apuesta al turismo interno sostenible. De ahí que, en cada comunidad visitada cuenta con guías de la zona que orienten debidamente a las familias que le acompañan en cada viaje. “Además, pueden adquirir los productos agrícolas y artesanales que se comercializan y producen en los lugares visitados”, enfatiza.

Objetivo y aporte

La comunicadora, que tiene más de 14 años en la profesión, está clara en las exigencias de la gente a la hora de enrumbarse a una excursión y por eso su objetivo es perfeccionar cada día su propuesta para convertir a Turifamilia en la mejor opción a la hora de conocer los rincones mágicos que tiene República Dominicana.

“Visitar cada semana un lugar de mi amada República Dominicana es lo que le da alegría y emociones a mi vida y a la de las personas que nos acompañan. Hacerlo en familia es simplemente el complemento perfecto de nuestra felicidad”.

En cada uno de los viajes, tratamos de destacar esos lugares hermosos, a veces desconocidos, que la gente debe poner en agenda. República Dominicana es una fuente inagotable de recursos naturales que debemos explorar y proteger para el disfrute de las nuevas y futuras generaciones, resalta Lorenzo.