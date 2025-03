Haitiano intenta desarmar a miembro del Ejército en Dajabón

En medio de un forcejeo, un haitiano trató de quitarle su arma de fuego a un militar del Ejército de la República Dominicana, en un hecho registrado este sábado en la provincia de Dajabón y que quedó captado en cámara.

Los reportes preliminares señalan que debido a la intervención rápida de un civil, el haitiano, aún no identificado, no logró quitarle el fusil al militar que lo perseguía por no poseer documentación que avalara su permanencia legal en el país.

El haitiano fue detenido y será puesto a disposición de la justicia.

Haitianos detenidos en Valverde y San Juan

El pasado 27 de marzo agentes del Ejército de Republica Dominicana (ERD) detuvieron a dos grupos de haitianos indocumentados, durante labores realizadas en el sector La Yagua y Jaibón del municipio de Mao en la provincia Valverde, y en San Juan de la Maguana.

El primer grupo de 48 personas fue localizado cuando caminaba ocultándose en una plantación de bananos. Otro grupo fue interceptado mientras intentaba evadir puesto de chequeo militar en Las Matas de Farfán.

Mediante un patrullaje de miembros del ERD, fue localizado un grupo de 17 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos cuatro hombres, 12 mujeres y un menor de edad, quienes trataban de evadir el puesto de chequeo Pedro Corto, provincia San Juan de la Maguana.

Los 65 extranjeros con estatus migratorio irregular, entre ellos 39 hombres, 21 mujeres y cinco menores de edad, fueron entregados a la Dirección General de Migración (DGM).