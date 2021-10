Un programa pionero de cuidados paliativos

Santo Domingo

Un nuevo programa de cuidados paliativos que lleva el nombre de “Lazos contigo” ofrece atenciones especializadas para mejorar la calidad de vida de pacientes con condiciones avanzadas de salud en República Dominicana.

El programa fue puesto en marcha por MAPFRE Salud ARS.



La entidad informó en un comunicado que la propuesta permite aliviar el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual tanto del paciente como de sus familiares.



Señala que entre los beneficios del programa destacan consultas especializadas, atención integral e integrada, pruebas diagnósticas, medicamentos de sostén y manejo del dolor.



El servicio no representa un costo adicional para los afiliados.



Algunas de las condiciones que aplican para el programa son cáncer, enfermedad cardíaca crónica, enfermedades pulmonares crónicas, insuficiencia renal crónica, demencia y esclerosis.



Para la implementación del programa, la empresa contó con el asesoramiento de la fundación internacional New Health, institución sin ánimo de lucro que trabaja en la observación y optimización de los sistemas de salud, atención social y apoyo familiar del entorno, para mejorar la calidad de vida en los procesos de enfermedad avanzada, alta dependencia y las últimas etapas de la vida.



Su director de programas, Zacarías Rodríguez, indicó que “los cuidados paliativos han sido declarados como un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y alrededor de 40 millones de personas en el mundo necesitan de estas atenciones cada año, por el envejecimiento de la población y por la alta incidencia de enfermedades crónicas y no transmisibles”.



El presidente ejecutivo de MAPFRE Salud ARS, Andrés Mejía, expresó su satisfacción con el programa, asegurando que “identificamos una necesidad real de estos cuidados entre la población dominicana y Lazos Contigo genera un impacto muy positivo en la vida de sus beneficiados y sus familiares, quienes reciben un soporte personalizado en una de las etapas más difíciles de la vida”.