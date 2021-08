Caso Simone Biles: cuando retirarse a tiempo es ganar

Laura Rivas

Especial para L2

Santo Domingo, RD

Simone Biles es lo más cercano que tenemos a un Avenger. Una deportista de alto rendimiento que se retiró tanto de las Olimpiadas grupales como individuales a pesar de ser la favorita en su disciplina. Siempre ha sido la favorita, pero algo pasó. Luego de una actuación fallida, decidió retirarse dejando al mundo sorprendido.

Como sociedad debatimos el egoísmo de Simone por abandonar a su equipo y a su país. Lo que “se espera” es escuchar sobre alguna lesión corporal tal como un tobillo maltratado. Sin embargo, no fue así. La gran Simone Biles, quien ha creado cuatro movimientos todos nombrados con su nombre, explicó se retiraba por su salud mental.

¿Cómo aceptar que alguien que quedará en los libros como una de las grandes también es como nosotros? Como todos sabemos un atleta de alto rendimiento es sinónimo de fuerza, determinación y disciplina. Son personas que aprenden a moldear sus cuerpos y sus mentes para lidiar con la presión de la competencia. Y eso fue lo que se evidenció cuando Simone Biles habló no tan solo en nombre de ella, sino por todos aquellos que a veces no encuentran las palabras para decir “ya no puedo”.

En esencia, no somos débiles por batallar con nuestra salud mental, sino fuertes por buscar ayuda y reconocer que ponernos de primero es la decisión más fuerte de todas.

Si en algún momento tu día a día te ves con dificultades debido a tu salud mental, no dudes en buscar ayuda con un profesional en el área. También es válido reconocer nuestras limitaciones y, así como Simone, poner en primer lugar -y con una medalla de oro- nuestra salud mental.

PD: Luego de este artículo ser escrito, Simone Biles anunció que solamente estaría compitiendo en la barra de equilibrio.

_____

La autora es psicóloga familiar y de pareja del Grupo Profesional Psicológicamente