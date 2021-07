Conversaciones incómodas: del enojo a la comprensión

Santo Domingo, RD

“Es que me saca de mis casillas”, es una frase común que suele ir después de un perdón cuando alguien se enoja. Y no es que esté mal pedir perdón. Mucho menos enojarse. En lo que sí me gustaría que te detengas a reflexionar es en las palabras que utilizas para regular tus emociones en medio de una conversación incómoda.

Me explico. No es lo mismo decir “es que tú esto…” o “tú haces que…” a decir “yo me siento/ahora estoy…”. En el primer caso estás poniendo tus emociones en manos de la otra persona, y esta podría sentirse atacada. En el segundo, estás hablando de ti, lo cual va a permitir que seas responsable no tan solo de lo que dices, sino de las emociones que estás experimentando y su regulación.

En otras palabras, si utilizas mensajes en primera persona vas a regular mejor tus emociones, que ya no estarán tan ligadas a lo que un tercero haga o deje de hacer. A su vez, evitarás descargar en otro toda la responsabilidad de lo que haya sucedido y, con ello, la conversación pasará de ataques a comprensión entre ambas partes.

Aun así, si en algún momento sientes que las dificultades al interactuar con los demás están limitando tu día a día, es recomendable que consultes con un especialista en la salud mental.

______

Joan Noboa, psicólogo e investigador del Grupo Profesional Psicológicamente