Mi recuerdo del 30 de mayo de 1961

Tenía apenas once días de casada con el futuro padre de mis hijos, el piloto Ángel Ramos Usera, de la Aviación Militar Dominicana (hoy Fuerza Aérea Dominicana), cuando a las 10:00, tal vez 11:00 de la noche del 30 de mayo de 1961, por la emisora de radio oficial él, igual que el resto de sus compañeros de armas, a través de un mensaje en contraseña recibía una orden: presentarse de inmediato en la Base.



El mensaje era, sin embargo, un tanto anodino: invitaba a una misa mañana en la Iglesia del Carmen en San Isidro. Era la contraseña correspondiente a la fecha. No podíamos imaginar qué pasaba. Ni pudo llamarme después para contarme.



Habían ajusticiado a Trujillo. Los rumores corrían, pero por teléfono nadie se atrevía a comentarlo. Del tiranicidio me enteré al día siguiente. Hoy, con tantos medios electrónicos, sería improbable que una emisora de radio sirviese para transmitir órdenes con contraseñas.



Una novela asentada en entrevistas



En base a entrevistas a protagonistas y testigos de los hechos es que Pablo Gómez Borbón escribe una novela que hoy día acapara la atención de numerosos lectores: ‘Morir en Bruselas’. Es una forma excelente de llevar la historia a quien gusta leer novelas, pero no libros de historia.



En ella narra dos asesinatos políticos que tuvieron lugar hace 50 años: el de Maximiliano Gómez, el Moreno, del Movimiento Popular Dominicano y el de Miriam Pinedo, viuda de Otto Morales. Dos crímenes horrendos ocurridos en Bruselas, Bélgica, pero ejecutados por dominicanos. Compré el libro por recomendación de Orlando Gil. No he empezado a leerlo, pues tengo por delante 20 novelas… Aunque con tanto comentario interesante que se ha estado escribiendo sobre el tema, me parece que adelantaré su turno.