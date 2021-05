No voy a callar por la Marca País

Xiomarita Pérez

xiomaritabaila@gmail.com

Santo Domingo

No sé a ustedes, pero ninguno de los dos logos me ha impactado. Uno imita el de Colombia y el otro hay que desmenuzarlo para entenderlo desde afuera, que no es lo correcto.

El arte tiene que ir acompañado de conocimiento, debe hablar por sí solo, debe emocionar, llegarnos a lo más profundo de nuestra dominicanidad, para exportar lo que somos.



“Dominicana, una República para el Mundo” es más digerible que “República Dominicana lo tiene todo”, que nunca fue de mi agrado, pero plasmar ese eslogan en imágenes hay que ser bien creativo.

Los artistas del diseño deben de estar conectados con lo que es su país, igual los jurados, no solo uno o dos, son todos. No es que el diseño se vea lindo es que reúna la cultura, la identidad y la naturaleza.



No sé de diseño, pero soy curadora de contenido, dominicana de nacimiento, de corazón y debo sentir emociones que “engranojen” mi piel, debo sentir ese impacto. Soy solo una de 11 millones de dominicanos, debo respetar las decisiones, pero también expresar mi sentimiento porque soy parte de este terruño.

Colocar ambos logos en las redes para que decidan no es lo correcto, por el fanatismo, ya que no se analiza con seriedad lo que significa la identidad de un país. Pero qué sorpresa ver la madurez en los comentarios de la gente, haciendo críticas valiosas, porque esos logos no la representan, además uno de ellos es una copia del de Colombia, por lo que no hay creatividad.