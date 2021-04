La Sala del Agua del Indrhi: una experiencia lúdica

Yaniris López

yaniris.lópez©listindiario.com

Santo Domingo

¿Existe menos o más agua que antes en la Tierra? ¿Producen agua los árboles? Con preguntas como estas, Juan Francisco Saldaña introduce a los visitantes de la Sala del Agua del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) en un recorrido didáctico sobre esta sustancia líquida vital para la vida.



Es una especie de paseo lúdico que desmonta mitos y permite crear nuevas experiencias sobre el recurso agua. ¿Por qué escasea si el ciclo que la crea es continuo? ¿Qué procesos físicos y químicos explican las teorías del desplazamiento y el peso del agua? ¿En qué punto de la montaña brota un río? ¿Para qué sirve y cómo funciona un pluviómetro?



A medida que se avanza en los diferentes módulos, conceptos como metro cúbico, caudal, presión atmosférica, acuífero, cuenca hidrográfica y moléculas de agua se entienden fácilmente.



También la geología dominicana se comprende a partir de sus acuíferos y de su complejo de presas. Saldaña explica entonces los diferentes usos de los embalses, las cuencas que reciben más presión debido a su uso y cómo marcha la situación hídrica nacional, incluyendo las principales amenazas.



Los últimos dos módulos (de siete) son de reflexión, interacción con recursos didácticos y de asumir un compromiso personal para hacer un uso sostenible del agua y motivar en otros su preservación.



Que el anfitrión del recorrido en esta ocasión sea el diseñador del espacio y director de Desarrollo Institucional del Indrhi, tiene sus ventajas.

Profesor en Derecho de Agua con maestría en Gestión Sostenible del Agua, Saldaña explica a Listín Diario que la sala fue creada en el 2005 con un propósito pedagógico enfocado inicialmente al público estudiantil.



Unos 78,381 visitantes la han recorrido desde entonces.



Abarcando 972 metros cuadrados del edificio I de la institución, la sala fue reinaugurada en marzo de este año por la gestión que dirige Olmedo Caba Romano para agregar nuevos contenidos, elementos y tecnologías.



CULTURA DEL AGUA

La Sala del Agua forma parte de los programas educativos y de sensibilización que implementa el Indrhi desde hace décadas.



“El Indrhi desarrolla una idea que se llama cultura del agua. Es un concepto novedoso a nivel del planeta porque se trata de crear conciencia sobre el tema. Nosotros no hemos querido adoptar eso de nueva cultura del agua. Lo que queremos decirte es que sí, que hay una cultura que es del agua y que tenemos que mejorar. Pero el Indrhi tiene un programa de cultura del agua desde 1997. Estamos hablando de que tenemos más de 20 años con el tema”, dice Saldaña.



Y agrega que es el programa educativo de este tipo más sostenible en Latinoamérica porque ha sido el único que ha permanecido todo este tiempo sin interrupción.



“Hay otros países con iniciativas similares pero son transitorias. Nuestras líneas educativas, en términos concretos, han sido duplicadas en otros países. Por ejemplo, Colombia tiene una réplica de los contenidos temáticos de cultura del agua que son la base de nuestros cuatro ejes estratégicos: educación, participación, divulgación e información”.



Este último eje es importante porque, de acuerdo con Saldaña, uno de los vacíos que existía en República Dominicana es que no había una información del agua que la gente pudiera entender.



“Nosotros generamos proyectos, maquetas, brochures, páginas de internet y videos; apoyamos festivales y concursos de fotografía de forma que la gente entienda. No nos hemos concentrado en el trabajo de sensibilización solamente, sino en el apoyo a las entidades académicas en investigación. Todas las instituciones relacionadas con el agua de República Dominicana reciben capacitación del Indrhi”.



Asegura que es mucho trabajo y que la meta con la cultura del agua es generar cambios de comportamiento, no asumir un liderazgo en ese proceso.



“Sin embargo, la autoridad entre todas las instituciones que hablan del agua está reconocida hacia el Indrhi, especialmente en el tema de sensibilización”.



La entidad ha sido reconocida nacional e internacionalmente por este trabajo.

DE INTERÉS

Visitas. Estudiantes, familias y grupos sociales pueden visitar gratis la sala previa cita. El lugar está diseñado para recibir no más de 25 personas por módulo. Esta cantidad se ha reducido mucho más estos días debido a la pandemia del coronavirus. El servicio también está disponible los fines de semana. El Indrhi cuenta con 13 facilitadores que guían los recorridos.

¿Tiempo? El recorrido dura cerca de tres horas pero igual depende del grupo: más corto y dinámico si se trata de niños. “No existe un guion –comenta Saldaña-. Cuando llegan se hacen unas preguntas introductorias que permiten crear un perfil de quiénes nos están visitando y en función de eso se hace el contenido”.



¿Dónde? La sala está ubicada en el edificio I del Indrhi, en el Centro de los Héroes, frente al Ministerio de Trabajo.