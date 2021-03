El costo de los no abrazos

Santo Domingo, RD

Muchos hemos vivido unos meses difíciles, y de una manera u otra hemos experimentado lo que es la soledad y el aislamiento, otros han sufrido la pérdida de un ser querido, pero creo que todos hemos anhelado un buen abrazo de un ser querido que no nos lo ha podido dar por la obligatoriedad del distanciamiento social.

Muchas personas han estado internas solas, y de acuerdo con sus experiencias de esos momentos de soledad, aunque pensar en mejorarse posiblemente era el pensamiento principal, el deseo de estar con alguien, conversar con alguien en persona y sobre todo abrazar a seres queridos era tan o más importante.

Todavía, hoy, habiendo pasado más de un año de que el mundo cerrara, y la incertidumbre fuera parte de nuestra cotidianidad, muchas personas siguen con el mismo miedo de abrazar a un ser querido. Y yo me pregunto, este distanciamiento, esta falta de sentir al otro, de darle nuestro amor y cariño, pero sobre todo compañía, ¿tendrá un costo emocional, que no estamos midiendo? ¿Cuántas personas mayores, sanas pero tristes estamos no visibilizando? ¿A Cuántos niños estamos privando de darles un fuerte apretón por amor? ¿Cuántos niños están carentes de abrazar a los suyos? A estas preguntas la respuesta sería: todos. Por lo que, si nos cuidamos, si mantenemos la bioseguridad, podemos reducir este costo emocional tan alto que vamos a pagar de los no abrazos.

La autora es Carmen Virginia Rodríguez, psicóloga clínica y terapeuta familiar del Grupo Profesional Psicológicamente