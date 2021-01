“Ayúdame a escuchar”, campaña en Instagram con la que una madre busca recaudar fondos para operación de su pequeño

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Ayudar a su hijo Snyder Dabriel Bolívar Rojas a escuchar es la razón que hace que Jezenia Rojas se levante cada mañana y no desmaye a pesar de las adversidades que ha significado emigrar a un país desconocido.

Rojas, de 27 años de edad, es una ingeniera agroindustrial de origen venezolano que actualmente labora como digitadora de un almacén para poder sustentar sus gastos y los de su pequeño de dos años y siete meses, al tiempo que reúne los 28,000 dólares que cuesta unos implantes cocleares que le permitirían al infante escuchar.

Snyder fue diagnosticado a los 11 meses con hipoacusia congénita neurosensorial bilateral profunda a grave debido a sepsis neonatal, padecimiento que hace referencia a la pérdida auditiva por afectación del oído interno o del nervio auditivo.

Desde sus primeros meses, la vida del pequeño Snyder ha estado marcada por luchas que le han apartado de las actividades comunes de los niños de su edad.

“Cuando tenía como cuatro meses me dijeron que tenía hipostenia”, recuerda la madre, al tiempo que explicó que desde que lo supo hizo todo lo posible para llevarlo a terapias y mejorar la condición que se traduce como una disminución del tono muscular que hace parecer a los niños flácidos y con deficiencias al controlar sus cabecitas.

Al alcanzar el primer año de edad, narró Rojas, Snyder apenas se arrastraba con sacrificio sobre el suelo, no obstante, su paciencia y entrega como madre se convirtieron en el mejor estímulo para que a su propio tiempo el pequeño se levantara y corriera detrás de otros niños.

Sin embargo, la felicidad de ver a su niño de pies estuvo nublada por la dificultad auditiva que éste enfrentaba y que aun le impide escuchar y hablar.

“Saber que mi niño no podía escuchar ni hablar me puso muy triste. La situación de él y yo verme sola en este país, sin mi familia, me hizo llorar mucho y llegué hasta la depresión”, expresó Rojas con pausas entre cada palabra por el nudo en su garganta al recordar esos momentos.

La madre externó además que desde que nació el niño el padre les abandonó y le envía ocasionalmente una mensualidad para la manutención del pequeño.

Según Rojas, siempre tuvo la sospecha de que Snyder no podía escucharla ya que no le prestaba atención, pero en su recorrido por distintos especialistas le aseguraban que era líquido en los oídos lo único que tenía.

Ante la poca mejoría Rojas siguió insistiendo hasta dar con el diagnóstico real. Por sugerencia de una psicóloga, que atendía al pequeño en el hospital materno infantil Dr. Robert Reid Cabral, llegó hasta un otorrinolaringólogo que luego de revisar varios estadios confirmó la dificultad auditiva.

Un regalo para Snyder

En vista de que el monto a pagar por la operación de su hijo sobrepasa su capacidad económica, Jezenia Rojas creó una cuenta para exponer su caso a través de la red social Instagram con el usuario @Un_regalo_para_Snyder.

Por medio de la plataforma ideó unas tazas con logotipos para recaudar fondos que sumadas a los aportes de sus compañeros de trabajo y familiares ha reunido, desde el pasado mes de octubre a la fecha, 3,000 dólares.

“Muchas personas se han burlado de mí por vender tazas y a veces me siento mal y me da vergüenza, pero lo hago por mi hijo”, subrayó Rojas.

Ayuda

“Tengo como temor de pedir ayuda al gobierno dominicano porque no soy de aquí”, señaló la madre soltera, pero agregó que se sentiría muy agradecida si le ayudan con la operación de su hijo.

Así mismo, solicitó a cualquier persona o fundación que con solo un dólar le estarían cambiando la vida a Snyder.

“En este país hay mucha gente buena y espero, de todo corazón, que me puedan ayudar”, acotó Jezenia Rojas.

Contacto

Si alguien quiere colaborar con el proceso quirúrgico de Snyder Dabriel Bolívar Rojas puede contactarse directamente con la madre al 829-304-5680 o hacerlo a través de las cuenta bancaria del BHD- León 2872198-002-3 a nombre de Víctor Ramón Castillo Rojas, quien es tío del pequeño.