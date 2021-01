Cuidando el rizado para una melena de infarto

EFE Reportajes

En plena moda de los cabellos rizados y ondulados, los métodos con los que cuidar al máximo estas melenas toman popularidad fuera y dentro de la red. Es el “body positive” de las cabelleras.

Agárrense, que vienen curvas… ¡En las melenas! Y es que el movimiento "body positive", que anima a aceptar todo tipo de cuerpos y bellezas rompiendo con los cánones y estereotipos, también se abre paso en cuestiones de cabello.

Por eso, desde hace un tiempo las melenas rizadas y onduladas están creciendo en popularidad y visibilidad. Y, si quiere saber cómo sacarle el máximo partido a la suya, hay algunos métodos que toman fuerza.

MÉTODO PARA CHICAS RIZADAS.

Uno de los métodos para potenciar este tipo de cabellos es el “Curly Girl Method” (Método de la Chica Rizada), conocido también por sus siglas “C.G.M” o simplemente como “Método Curly”. Fue ideado por la estilista estadounidense Lorraine Massey hace más de una década.

Consiste en mantener varias pautas y rutinas, como evitar determinados ingredientes en los productos capilares (principalmente los sulfatos y siliconas, aunque hay otros), y aplicarlos en un determinado orden.

La idea es seguir así una serie de pasos con los que mantener el pelo sano y los rizos y ondas bien definidos. Se trata, por tanto, de una carrera de fondo: el cabello va mejorando a medio y largo plazo, aunque en ocasiones haya algunos resultados más inmediatos.

Además de la importancia de un champú sin sulfatos (o incluso prescindir del champú y lavarse con acondicionador, lo que recibe el nombre de “co-wash”), y una mascarilla o acondicionador sin siliconas pero que hidrate bien, otro paso muy importante es ese proceso de peinado y definición.

Primero hay que secarse el pelo con toallas de microfibra o algodón en vez de con las tradicionales y, después, aplicar productos como crema de peinado, gel, sérum o aceites… Y definir con las manos las ondas y rizos o en caso de utilizar secador hacerlo con difusor y a temperatura fría o templada.

DE INSTAGRAM A TU MELENA.

Existen algunos productos formulados específicamente para esta parte del proceso, como los de la marca Rulls, que se han popularizado enormemente a través de Instagram: “Las redes sociales son el nuevo boca a boca y donde más cómoda me siento. En particular Instagram me ha permitido darme a conocer entre la comunidad rizada”, dice a Efe su creadora, Diana Montesinos.

Esta joven emprendedora es el rostro detrás de esta marca, cuya filosofía es “romper una lanza a favor del pelo rizado y animar a que la gente ame sus rizos y los cuide”, así como la sostenibilidad.

“Tuve claro desde el primer momento que quería ofrecer productos naturales, de proximidad, testados únicamente en cabezas humanas, veganos... y efectivos con los rizos”.

"Estos productos fueron inicialmente una crema de peinado y un gel de definición", explica sobre la crema.

Sobre el segundo producto, que también lleva aceite de aguacate y aloe vera, Diana dice: “además, para ayudar a ahuecar y desenredar los cabellos rizados, Rulls también dispone de dos peines especiales realizados con impresión 3D y biodegradables, elaborados con materiales sostenibles de origen vegetal”. Y acaban de lanzar un champú en formato sólido especial para melenas "curly".

INNOVACIÓN PARA CABELLOS AFRO Y CURLY.

Existen otras marcas que tienen en cuenta las necesidades de las melenas rizadas y onduladas. Es el caso de la nueva línea de productos de Lush, una marca veterana en el sector de la cosmética "cruelty free" y vegana, que ahora ha apostado por el método “L.O.C”, del inglés “Liquid (o Leave-in), Oil, Cream”.

Este método consiste en que, después de lavar el cabello, hay que aplicar primero un producto de base muy acuosa sin aclarado (de ahí que se le llame “Liquid” o “Leave-In”) para aportar la humedad necesaria. Después un producto en aceite (“oil”) que hará de humectante y sellará la hidratación, evitando que el pelo la pierda. Y, por último una crema de peinado (“cream”) para aportar definición a las ondas o rizos y evitar el encrespamiento.

Sarah Sango, la inventora de la línea “L.O.C” para Lush comenta:“el meétodo "curly girl" engloba varias maneras de cuidar el cabello rizado y ondulado, entre las que puede optarse por el ‘L.O.C”.

“Yo misma utilizo el método LOC al peinar mi cabello, por lo que quise ver que los espacios se llenaran con esta gama de tres productos que son aptos en el método "curly", aunque fueron diseñados específicamente para los cabellos afro y de texturas de 3A-4C”.

Estos productos son Super Milk, el producto líquido que lleva leches de coco, almendras y avena; Renee’s Shea Soufflé, con aceites de aguacate, almendras y coco; y Curl Powder, una crema de peinado con manteca de cacao, melaza, y aceites de argán, coco y jojoba.

"INFLUENCERS" DE LOS RIZOS.

Hay otras marcas que gozan de gran popularidad entre "influencers" e "instagramers" de las melenas rizadas, como Cocunat: “Cada vez hay más personas que nos contactan como marca referente en productos para pelo rizado”, dicen desde la marca a Efe.

Estas personas buscan “dejar las planchas y los alisados a un lado y empezar a querer su cabello de forma natural”. Y es que “exponer constantemente un cabello rizado a tratamientos de este tipo (químicos y o planchas), supone un desgaste continuo que incluso puede destrozar nuestra estructura capilar a nivel interno”, indican desde la firma.

Para este propósito, además de contar con champús y acondicionadores libres de sulfatos y siliconas, han desarrollado una línea de tres productos para ese tipo de melenas. "Como todos los de nuestra empresa, productos naturales, veganos, "cruelty free", sostenibles y libres de cualquier sustancia tóxica”, indican.

Se trata de un sérum capilar con aceites vegetales que nutre e hidrata en profundidad a la par que combate el encrespamiento, un “booster” de rizos (gel de definición) que promete dar forma al cabello sin apelmazarlo (y lleva también aceites vegetales y esenciales), y el “Curl Spray” para fijar los rizos.

“Buscamos, no solo que tengas unos rizos bonitos y definidos, sino que además tengas un cabello sano. La claves son el cuidado, la hidratación y la nutrición del cabello, para que puedas tener un pelo más sano día a día”, explican.

CURVAS QUE VIENEN PARA QUEDARSE.

“Durante mucho tiempo, los cabellos de este tipo han sido incomprendidos, no se les ha tratado correctamente ni han tenido una buena aceptación en depende qué ámbitos”, afirman en Cocunat. “Pero gracias a movimientos como el Método Curly Girl, poco a poco las personas con pelo rizado empiezan a entender y a saber manejar su cabello”.

“Esto ha hecho que cada vez lo aprecien más, se sientan más cómodas con él y se enamoren de su melena un poco más cada día”, explican, y resaltan que “¡el cabello rizado ha vuelto para quedarse!”.

En la misma línea, Sara Sango de Lush considera que “ha habido negligencia en la atención y cuidados para el cabello afro 3A-4C en muchos países y sectores. En los lugares donde no son populares, las personas con cabello de textura afro tenían dificultades para encontrar productos adecuados”.

A su vez, Diana Montesinos cree “el ‘Curly Girl Method’ es un poco el ‘body positive’ del pelo. Durante mucho tiempo ha existido una especie de dictadura de planchas y alisados químicos sumado al rechazo propio por no tener un pelo de los que se consideraban ‘de anuncio’”.

Pero el C.G.M, “ayuda a establecer unas bases para el cuidado de los rizos con ingredientes naturales y de alguna manera ha permitido a mucha gente conocer, valorar y entender su pelo”, añade.

Y es que, según explica Diana, “existe una comunidad cada vez más grande en internet donde la gente comparte sus trucos y sus rutinas y es muy motivador ver melenas afro, rizadas y onduladas preciosas”.