La Primera Dama canaliza ayuda para señora con cáncer

Santo Domingo

A raíz de una publicación realizada en LISTÍN DIARIO sobre el deseo de Griselda Ceballos de continuar su tratamiento contra el cáncer de mama y recuperar su salud, la señora Raquel Arbaje de Abinader, primera dama de La República, acudió en su auxilio y canalizó la cobertura de su tratamiento a través del seguro Senasa.

Ceballos, de 64 años, acogiéndose al llamado de que el cáncer de mama detectado a tiempo tiene cura, comenzó a buscar ayuda médica para someterse al tratamiento correspondiente, sin embargo, al no contar con un seguro médico temía no poder continuar con el tratamiento de quimioterapia.



Hoy, Ceballos le sigue dando gracias a Dios, a la Pprimera Dama y a todos aquellos que se han solidarizado con su caso, ya que podrá continuar su proceso.

HISTORIA



Hace aproximadamente dos meses, Ceballos Ureña fue diagnosticada con cáncer de mama y al no contar con un seguro médico temía no poder continuar con el tratamiento de quimioterapia.

Ureña contó que comenzó a sentir una especie de masa en su seno derecho, pero al entrar la pandemia y encontrarse en su tierra natal Arroyo Blanco, en Gaspar Hernández, se le imposibilitó desplazarse de inmediato hacia la capital, ya que la cuarentena entró en vigencia.

“Cuando pude regresar a mi casa, a mediados de julio, empecé con todo el procedimiento. Pero al no tener seguro médico y no contar con los recursos económicos suficientes se me está dificultando someterme al tratamiento de quimioterapia que me indicaron”, manifestó.