Consejos para una Nochebuena segura

Jaclin Campos

Santo Domingo, RD

La llegada de la Navidad disparó las alarmas entre quienes temen que las reuniones de fin de año traigan como resultado una segunda ola de covid-19.

El virus que causa la enfermedad, el SARS-CoV-2, se transmite cuando una persona aspira las gotas que expide un infectado al toser, estornudar, hablar o cantar. También al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos.

Esto convierte las reuniones sociales, en las cuales la gente baja la guardia y acorta las distancias, en potenciales focos de contagio. El riesgo aumenta por la creciente falta de motivación para seguir implementando las medidas de protección, un fenómeno denominado fatiga pandémica.

Para prevenir la aparición de brotes durante las fiestas, dicen expertos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia gubernamental estadounidense, lo más seguro es celebrar en casa con las personas con las que se convive u organizar reuniones virtuales.

¿Planea, de todos modos, realizar una celebración en casa para esta Nochebuena e invitar a personas con las que no comparte el mismo techo? A continuación tiene diez de las recomendaciones elaboradas por los CDC para evitar contagios por coronavirus durante las fiestas (hay una lista más amplia y exhaustiva en su portal web, www.cdc.gov).

Limitar la cantidad de invitados Organizar una pequeña celebración al aire libre con familiares y amigos que vivan en su comunidad, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Contar con mascarillas adicionales sin usar para sus invitados, y alentar a todos a usarlas en interiores y exteriores. Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia y los artículos cada vez que los usa. Si la celebración será en interiores, deje entrar aire fresco al abrir puertas y ventanas, si es posible. Puede usar un ventilador de ventana en una de las ventanas abiertas para expulsar el aire hacia el exterior. Esto permitirá el ingreso de aire fresco a través de las otras ventanas abiertas. Destinar un espacio para que los invitados se laven las manos o poner a disposición desinfectante de manos. Mantener bajo el volumen de la música de fondo para que los invitados no tengan que gritar. Cancelar la reunión si usted o alguien con quien convive está enfermo o ha estado cerca de alguien que cree que podría tener covid-19. Evite entrar y salir de las áreas en las que se prepara o manipula la comida, como la cocina. Use opciones de un solo uso, como aderezos y condimentos individuales para ensalada, y artículos desechables, como recipientes de comida, platos y utensilios.

Almuerzos, videollamadas y películas entre los planes para esta Navidad

Concluir la celebración más temprano que de costumbre, sustituir la cena por un almuerzo, ver películas y hacer videollamadas o videoconferencias con la familia son parte de los cambios que, como consecuencia de la pandemia y las restricciones impuestas por el Gobierno, introducirán en su celebración de Nochebuena personas consultadas por Listín Diario.

No obstante, la mayoría de un grupo de 25 entrevistados planea hacer lo mismo que en años anteriores: pasar la Nochebuena en casa con la familia.

Estas son algunas de las respuestas de los consultados a las preguntas “¿Cómo planean celebrar Nochebuena este año?” y “¿Harán algún cambio como resultado de la pandemia?”:

“Este año cenaremos en familia, como de costumbre, mi esposo, mis tres niños y yo. Y a diferencia de años anteriores, no recibiremos cena, ni haremos intercambio de cena con los vecinos como acostumbrábamos a hacerlo antes”. Eliza

“En vez de cena, almuerzo. Somos pocos, así que no excedemos el límite propuesto por el Estado de 10 personas. Temprano a casa de nuevo. Yo siempre voy a misa el 24. Me toca esperar a ver si ahora me toca verla de manera virtual”. Nazaret

“En casa haremos una cena tradicional. Tendremos como visita a mi mamá, que va todos los años, y a su comadre con sus dos hijos. Prepararé un pequeño set para fotos, haremos galletas navideñas y entre copas y música la pasaremos, si Dios quiere. A pesar de que no es bueno tener visitas, me emociona que vengan a casa, ya que siempre la pasamos aburridos”. Mairobi

“Iré a cenar en casa de mis suegros, la única variación es que nos quedaremos a amanecer allá para poder disfrutar bien la noche”. Bella

“Nosotros siempre hemos tenido una cena tranquila y nos recogemos temprano, a más tardar tipo 12:30 am; este año la cena será a las 7:00 y nos recogeremos a las 10:00”. Diana

“Nosotros nos quedaremos en casa, pondremos la cena temprano para luego compartir vía Zoom con el resto de la familia que no veremos porque cumpliremos con las medidas a fin de evitar contagios para los mayores de la casa”. Emelyn

“En vez de cena haremos un almuerzo, el cual ya hemos hecho en otras ocasiones. Además somos pocos este año y así podemos reposar la comida con tiempo, y llegar a casa temprano. No tenemos que esperar al otro día para calentar”. Arlenys

“Una rica cena para dos, música navideña y para cerrar la noche mi película preferida, ‘Un cuento de Navidad’, de Charles Dickens, versión antigua; turrón, bombones, espumante... La pandemia no cambiará mis planes, ya que siempre lo paso de manera íntima”. Maritza

“Igual que años anteriores, cenaremos en familia, pero esta vez sin invitados, solo los que vivimos en casa. Conversar y compartir un poco”. Ana

“Ni haré cena ni saldré a cenar. Mi plan es algo sencillo, quizás una ensalada, una copa de vino y un capítulo de una serie, desde casa”. María