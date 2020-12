Compartir de las cronistas en tiempos de Covid 19

Cándida Ortega

Feliz día, adorables lectores. Estamos en el preámbulo de la tradicional cena de Nochebuena que reúne a toda la familia en una sola mesa, en la que se conjuga el amor, la esperanza, la alegría y confraternidad que nos conduce a recrear el nacimiento del niño Jesús en Belén. Que la luz de la estrella que guió a los Reyes Magos hasta el pesebre resplandezca en nuestros corazones y que el agobio, dolor e incertidumbre creado por la temible pandemia del Covid-19 desaparezca de la faz de la tierra, para que nuestras vidas puedan volver a la cotidianidad.

¡A cuidarse!

El Covid continúa y que debemos cuidarnos acogiéndonos al protocolo establecido por las autoridades públicas. En medio de los momentos de incertidumbre en que vivimos, la Asociación de Cronistas Sociales, no quiso dejar pasar por alto las festividades navideñas, para compartir con su membresía un exquisito almuerzo, preparado por los Comedores Económicos del Estado, en la explanada frontal del Colegio Dominicano de Periodistas. El distanciamiento social no fue un obstáculo para las muestras de cariño. Claudine Nova y Mirna Pimentel, presidenta y vicepresidenta respectivamente, pronunciaron un hermoso mensaje de aliento a la membresía.

Desayuno Star Products

Otro exquisito encuentro fue el tradicional desayuno que ofrece cada año la familia Grullón de Star Products a las cronistas sociales, que tuvo como escenario los amplios y acogedores salones de la Dolcerie. Por compromisos, no pude estar junto a esta familia que goza de un gran aprecio de mi parte, pero me comentó Miguelina Santos que todo quedo “de punta en blanco”, lo que no me extraña, ya que uno de los ejes que distingue a Rommy, doña Marisela, Wanda Grullón y demás integrantes de la dinastía Grullón, es que sus eventos se caracterizan por la exquisitez y las finas atenciones. Según Migue, Romy, valoró el trabajo que realizan las cronistas sociales, a quienes agradeció el respaldo y las buenas relaciones que les caracterizan.

Don Alejandro Grullón

Lamentamos profundamente el triste fallecimiento del empresario don Alejandro Grullón, un ciudadano ejemplar, que con sus grandes aportes contribuyó al desarrollo económico político y social de nuestro país, siendo un abanderado de nuestra democracia y las mejores causas sociales. Aunque sentimos su partida física nos reconforta el legado de vida que dejó entre nosotros. Excelente ser humano, noble, sencillo, humilde, caballeroso, atento, y siempre decidido apoyar a la crónica social en todos sus proyectos.