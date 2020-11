A Miguel Franjul: ¡Congratulaciones!

Carmenchu Brusíloff

Le conocí a principios de la década del 70. Y en 1975 me “salvó” de una me­tida de pata cuando cubría yo para El Caribe la inauguración del actual edi­ficio del Listín Diario. Miguel Franjul era redactor del Listín y me preguntó, al irme, si yo tenía el discurso. No, no lo tenía. Tomando da­tos, entrevistando gente, había olvidado lo prin­cipal. Hace poco recordé este momento por una publicación hecha en FB por Rafael Bonnelly Ri­cart. Mis congratulaciones por el Premio Nacional de Periodismo a Miguel, quien amén de una fruc­tífera trayectoria de larga data se ha involucrado de lleno en el manejo periodístico de la pandemia tanto de director como de entrevistador.

¡Gracias! a la Cámara de Diputados

Los miembros de la Cámara de Diputados me sor­prendieron con un reconocimiento por mis va­rias décadas en el periodismo. A ellos mi agrade­cimiento, en especial al diputado Alexis Jiménez, quien hizo la propuesta y ve en ella una forma de llevar inspiración. Agradezco el recuerdo al lega­do de mi madre, María Ugarte, y aprovecho pa­ra reconocer, a la vez, la labor de las mujeres pe­riodistas que me precedieron, de aquellas con las que coincidí en el ejercicio y a las de ahora que en medio de la pandemia compiten con redes so­ciales y “fake news”. Doy gracias asimismo a quie­nes me mantienen en estas lides aunque ya, por mi edad, con muchas limitantes: Miguel Franjul, Marta Quéliz, Gema Hidalgo, Rosanna Rivera.

Hace 20 años el Listín lanzó Aldaba

Corría el último trimestre del año 2000 cuando el Listín Diario lanzó Aldaba, su revista de diseño in­terior y decoración. El primer número era la edición de fin de año. La actual edición navideña circulará esta semana, con la diseñadora Yudelka Checo en portada, en una bella foto tomada por Ricardo Pian­tini. ¡No te la pierdas!

“La Muda” de “Mis 500 Locos”

La película dirigida por Leticia Tonos “Mis 500 lo­cos” representará a República Dominicana para optar por Mejor Película Internacional en los Os­car 2021. En ella actúa como “la muda” una jo­ven actriz que es para mí como una nieta y a quien conozco desde niña: Camila Santana. Se ha ido abriendo camino exitosamente a fuerza de pre­paración y trabajo. El dinero que ganó con su pri­mera película lo utilizó para pagarse clases de in­terpretación en inglés en una famosa academia de teatro en Nueva York. Es tan activa que cuan­do no está filmando es DJ. ¡Mucha suerte querida Camila!