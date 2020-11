Una mirada ‘no folclórica’ del Caribe

Yaniris López

A finales de agosto de este año, el centro cultural y de arte Kulturstiftung Basel H. Geiger (KBH.G) ubicado en Basilea, Suiza, abrió sus puertas con la exposición sobre arte contemporáneo del Caribe “Un mes después de saberse en aquella isla”.

Curada por la investigadora, historiadora de arte y arquitecta dominicana Yina Jiménez Suriel y el artista visual puertorriqueño Pablo Guardiola, la muestra que inaugura el espacio de la fundación no es, para nada, eso que el público rememora cuando le llega de golpe a la mente la palabra Caribe.



El pasado turbulento y el patrimonio cultural de la región marcan la temática de los once artistas participantes: Ramón Miranda Beltrán (Puerto Rico), Minia Biabiany (Guadalupe), Christopher Cozier (Trinidad y Tobago), Tessa Mars (Haití), Elisa Bergel Melo (Venezuela), José Morbán (República Dominicana), Tony Cruz Pabón (Puerto Rico), Madeline Jiménez Santil (República Dominicana), Sharelly Emanuelson (Curazao), Nelson Fory Ferreira (Colombia) y Guy Régis Jr. (Haití).



Abierta hasta el 15 de noviembre, la exposición es organizada por la Caribbean Art Initiative (CAI), con sede en Basilea.



¿ARTE CARIBEÑO?

Jiménez y Guardiola prefieren llamarlo “arte producido desde el Caribe”, “lo cual nos parece una idea que sitúa al contexto regional como espacio de producción de sentido desde sus realidades simbólicas y materiales (y esto se podría aplicar no solo al Caribe sino a otros espacios geográficos del mundo)”.



Explican a Listín Diario que la intención del contenido presentado en la exposición fue “revisar ideas de resistencia y emancipación pensadas a través de la producción de pensamiento estético con relación a las lógicas coloniales y neocoloniales en la región tanto insular como continental”.



Señalan, por ejemplo, que Nelson Fory Ferreira interviene directamente en la escultura pública de colonizadores españoles y les pone pelucas afro.



“Es un caso muy explícito, pero hay un intento de decir: ‘Aquí vamos a revertir la mirada’. Christopher Cozier hace lo mismo, pero desde lo abstracto. Dice que su arte ‘no es sobre el Caribe’, sino ‘sobre una mirada caribeña’, y de ahí parte para desarrollar sus investigaciones”.



Y sostienen que, “como en otras comunidades del continente americano, en el Caribe se ha querido utilizar el concepto de mestizaje como estrategia colonial de invisibilizar y homogeneizar, bajo la idea de que aquí no pasó nada, que hay armonía. Eso es una gran mentira. Hay fisuras y atropellos. Cuando el poder intenta folclorizar la cultura negra y caribeña, elimina lo complejo que es hablar de cultura. Los colegas en la exhibición, y muchos otros más, proponen la mirada no folclórica”.



DENTRO Y DESDE LA REGIÓN DEL CARIBE

¿Por qué dedicó el centro de arte su exposición de apertura al arte contemporáneo del Caribe?

“Uno de los objetivos de KBH.G es mostrar obras de arte que no son conocidas por un público amplio o mostradas por instituciones establecidas. Dedicar su primera exposición al arte del Caribe resultó beneficioso para todos al apoyar un nicho interesante y colaborar con la Caribbean Art Initiative, fundada en 2019 por Albertine Kopp después de que Davidoff detuviera su Davidoff Art Initiative”, respondió la fundación a este diario.



Sobre la recepción del público, informa que varios directores de museos de Suiza, Reino Unido y Alemania visitaron la muestra y han quedado muy satisfechos.



“En general, la retroalimentación fue sobre el buen equilibrio entre la alta calidad y abordaje de un tema bastante complejo en un programa abierto a un público amplio. Esto reconoce el arduo trabajo de todo el equipo involucrado. No hay un día sin públicos y visitas guiadas”.



Para Caribbean Art Initiative, su misión es apoyar el desarrollo cultural y artístico dentro y fuera del Caribe, fortalecer las redes y traer estabilidad al financiamiento artístico en la región.



“Por ejemplo: con la exposición, hay dos eventos que se realizarán en el Caribe una vez que se pueda volver a organizar. Y en general: el programa es realmente un programa internacional con visibilidad global; significa que la gente de la región puede conectarse dentro de la región pero también con el exterior”.



DE INTERÉS

Más. La muestra incluye un programa público con visitas guiadas gratuitas en inglés, francés y alemán; eventos culinarios familiares con el chef dominico-suizo Olivier Bur, la conferencia “Introducción a la literatura haitiana” y viajes acústicos por el Caribe, entre otras actividades.

El título. Hace alusión a una línea del artículo noveno del Tratado de Basilea de 1795. “Separada del contexto del documento, esta frase funciona como un artefacto con carga alegórica”, dicen los organizadores.

Del KBH.G. Fue fundado por la recientemente fallecida Sibylle Piermattei-Geiger y su esposo Rocco “como una expresión de la rica historia de mecenazgo en Basilea”.

Para una visita virtual de la exposición:

https://www.youtube.com/watch?v=RoOilXX-Ftg&feature=youtu.be