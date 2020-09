Depresión resistente: Respuesta inadecuada a tratamiento

Santo Domingo, RD

La depresión siendo la princi­pal causa de dis­capacidad en el mundo, es co­mo muchas otras enferme­dades mentales subdiag­nosticadas. No solo porque no se ven en muchas ocasio­nes y los demás no la perci­ben como las enfermedades físicas, sino porque muchas veces es el mismo pacien­te quien se acostumbra a esta condición y se cronifi­ca. Son muchos los pacien­tes que pasan por esta con­dición que manejan mucha frustración por no poder funcionar como lo solían hacer antes de la enferme­dad. También puede notar­se un antes y un después.

Se considera que alrede­dor de una tercera parte de las depresiones no respon­den adecuadamente al tra­tamiento antidepresivo. Existen pacientes que no parecen responder a nin­gún tipo de tratamiento psicofarmacológico. A esta condición le solemos llamar Depresión Resistente a Tra­tamiento.

¿Pero que es remitir una depresión? Es cuando los síntomas desaparecen por completo o la reducción de la sintomatología por deba­jo del umbral que se consi­deran que no existe la en­fermedad.

Una depresión resistente se define como una respues­ta terapéutica incomple­ta, no respondió comple­tamente al tratamiento y se quedaron algunos sínto­mas. La depresión que no remite después de dos anti­depresivos con tiempo y do­sis adecuada.

La respuesta insuficien­te al tratamiento conlleva a una mayor incidencia de recaídas y recurrencias. Así como también que tanto el paciente como familiares y allegados pierdan las espe­ranza en la recuperación.

Factores asociados a la resistencia

-Incumplimiento de las prescripciones terapéuticas

-Sexo Femenino

-Depresión Unipolar

-Retraso en el inicio de tratamiento

-Tratamiento o dosis In­adecuado

-Personalidad premórbi­da neurótica

-Antecedentes de disfun­ción tiroidea

-Predisposición familiar

-Múltiples perdidas

-Diagnostico erróneo

Estrategias terapéuticas

Para la depresión con res­puesta inadecuada a tra­tamiento, siempre es ade­cuado consultarlo con su psiquiatra. Es importante antes de rendirte en tu pro­ceso considerar las diferen­tes alternativas para este ti­po de condición. Siempre es adecuado no adaptarnos a condiciones que no nos fa­vorezcan, no importa el ca­mino que tengamos que re­correr para llegar a nuestro bienestar..