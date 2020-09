Provincias dominicanas: un rompecabezas te ayuda a conocerlas e identificarlas

Yaniris López

Santo Domingo

¿Con cuántas provincias hace frontera La Vega? ¿Mao es una ciudad o una provincia? ¿Samaná pertenece a la región Este o al Cibao? El enredo de líneas y curvas que supone para muchos la división geopolítica de República Dominicana ya no será un vergonzoso problema que delate nuestras deficiencias en Geografía.

Un colorido rompecabezas te ayuda a identificar cada provincia con su nombre, capital y división territorial.



La creadora es Ilonka Vásquez Arvelo, arquitecta, antropóloga y viajera incansable dentro de República Dominicana. Y, por supuesto, amante de los rompecabezas. Listín Diario conversó con ella sobre RDPuzzle y muchos otros proyectos educativos ya lanzados y en carpeta.

¿Cuándo nació la línea de rompecabezas? ¿Cuántas son?

Siempre he sido fanática de los rompecabezas. Me encantan los juegos educativos y hace unos 3 años me nace la inquietud por hacer algo que llevara los hermosos paisajes de nuestro país a los hogares dominicanos y, por qué no, a los hogares internacionales.

Comencé haciendo el típico rompecabezas de cartón con la técnica de sublimación plasmando aquellas fotos que yo misma tomaba de mis viajes por el interior del país por los cuatro puntos cardinales. En uno de esos viajes, una persona me hace una pregunta inquietante: ¿Montecristi está para el Este? Esto me perturbó, dándome cuenta que, primero, había que hacer algo más educativo, que no se fuera por lo turístico solamente, aquello con lo que cada dominicano conociera a ojos cerrados su territorio nacional. Con esto, recordé que jugaba de niña con un rompecabezas de las provincias, y comencé a realizar pruebas en el diseño y materiales, hasta lograr esto que ofrezco.

El concepto es sencillo: colocas las 31 piezas, que son el equivalente de las provincias, y luego le colocas sus nombres. Esta dinámica me dio buenos resultados al ver cómo las personas con las que hice la prueba rápidamente memorizaban cada una, dándose cuenta, en muchos casos con detenimiento, cuáles provincias compartían frontera, qué había en cada región y los nombres reales de las provincias, en fin, muy interesante.

De esta manera nace este juego de dos partes, llevándolo luego a otras opciones y países: la Isla Hispaniola, con ambos países; Los Cacicazgos de la Isla Hispaniola con las divisiones territoriales taínas (según Las Casas) y cómo estas se traducen al territorio político actual; también Puerto Rico, Cuba, Jamaica, Haití y Estados Unidos.

En este momento estamos realizando las pruebas para extendernos más: cada provincia dominicana con sus municipios y datos internos, la Ciudad Colonial con monumentos, Mapas históricos interactivos, América completo, América del Norte, América del Sur, América Central, Las Antillas completo, Venezuela y un mapa del mundo.

Estamos trabajando con ciertos elementos opcionales complementarios como los escudos de las provincias y las banderas oficiales de los países para llevar más diversión y conocimiento a las familias. Los escudos de las provincias son poco conocidos y son parte de la idiosincrasia de cada provincia, pues en cada uno de ellos tiene elementos conceptuales que identifican cada pueblo.

Un profesor o maestro, una escuela y colegio, un salón de tareas, pueden generar una serie de actividades alrededor de este producto educativo. Mi visión va más allá de la parte doméstica del cuento, pues es el punto de partida de una serie de ideas educativas donde estarán involucradas todas las provincias con cada uno de sus municipios.

¿Qué beneficios lúdicos aporta el juego a niños y adultos?

Son muchos los beneficios, porque no amamos lo que no conocemos: conocer esta hermosa tierra, saber que hay una vasta cultura dominicana llena de color y magia, tener el dominio del territorio nacional ante cualquier circunstancia, sus nombres, la identidad de cada lugar. Incentiva el turismo interno y, por tanto, dinamiza más la economía de cada lugar. Diversión e integración familiar. Curiosidad por los nombres de las provincias de donde vienen.

Este es un juego que no tiene edades, a partir de los 4 años los niños son capaces de armarlo con la guía de un adulto (comprobado). En los días de la tormenta Laura, en las noticias mencionaban las alertas respectivas por provincias y una niña de unos cuatro años que tengo a mi lado se sorprendía por cada mención y me decía acertadamente que sabía dónde quedaba, todo por el RDPuzzle.

Adultos se han dado cuenta, después de una larga vida, que Cotuí no es provincia, si no Sánchez Ramírez; de esto se desprende también la pregunta ¿quién fue Sánchez Ramírez? Eso me llena de alegría.

He notado que fuera de aquí, muchos extranjeros solo reconocen a República Dominicana como Punta Cana, a veces ni reconocen que una está dentro de la otra y eso es fatal. Somos nosotros que tenemos la labor de decirle al mundo que somos más que Punta Cana, que es una de las tantas maravillas que tenemos y lo que somos como pueblo.

Este es el camino hacia muchos puntos para un gran plan de reconocimiento nacional de un gran país (sin argumentos partidistas ni políticas momentáneas).



Con tanta competencia y distracción online, incluyendo juegos de rompecabezas, ¿cómo ha sido la recepción del juego por parte de los usuarios?

La tecnología nos ha dado al mundo en nuestras manos, pero también nos ha apartado de nuestro alrededor inmediato. Estamos en nuestras casas, pero enganchados de un teléfono, de una tablet, de una computadora, pero no enganchados a nuestras familias. Con esta pandemia, podemos reunirnos con personas a distancia, aunque no podemos tocarlos.

Está comprobado que todos los animales de la tierra (incluyéndonos) debemos tocarnos y tocar para sentir. En este sentido, las personas que tienen este juego en sus casas han hecho de él un punto de unión familiar, lo juegan, se retan, compiten sanamente y lo mejor de todo: conocen República Dominicana y cualquier otro país que hayan adquirido. Uno de mis primeros clientes me llamó un día para decirme que nunca más había tenido que aportar para una pizza entre amigos, pues competían con la rapidez de armado y la colocación de sus nombres, lo mejor de todo es el resultado, todos ahora conocen, de punta a punta, a Dominicana.

Una familia se sienta a jugar y usa la tablet y los teléfonos para saber más de las provincias y de otros países, ellos mismos han hecho torneos con reglas y todo alrededor de estos mapas.

Otros ya han realizado viajes familiares internos, trazando rutas de provincias continuas y todo por el rompecabezas.

Así son casi todas las historias que recibo, satisfecha de cada una, de que cada persona, cada familia dominicana sienta todo el territorio nacional entre sus dedos.

DE INTERÉS

¿Dónde están disponibles? Se pueden adquirir a través de @olevrard (Instagram). “Los enviamos a cualquier parte del país y hacia Estados Unidos”, dice Ilonka.

Del juego. Tamaño del RDPuzzle: 16" x 12". Material: MDF hidrofugo (tablero y piezas). Contenido: 1 tablero, 31 piezas (provincias), 35 banderas con nombres (incluye las islas), guía de auxilio.